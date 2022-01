“Pieno di capelli” Alfonso Signorini, che cambio di look | Lo avete mai visto come era prima?

By

Anni fa Alfonso Signorini, il conduttore della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non era come lo vedete oggi. Prima il suo aspetto fisico era completamente diverso: scopriamo com’era prima.

Il suo volto ormai ci fa compagnia il lunedì e il venerdì sera, ma sapete che una volta Alfonso Signorini aveva anche i capelli? Oggi è completamente diverso, il cambiamento del conduttore più amato e seguito del momento è davvero sconvolgente: scopriamo di più.

Alfonso Signorini, com’era prima? Non potete immaginare

Alfonso Signorini, il noto volto di Canale 5, è uno dei personaggi del piccolo schermo più chiacchierati di sempre. Molto spesso viene criticato, come capita alla maggior parte delle persone famose, ma in molti lo amano per la sua estrema sensibilità e professionalità.

E’ uno dei conduttori più apprezzati perché sa qualsiasi tipo di segreto di ogni vip, non importa se sia all’interno del Grande Fratello Vip o fuori dalle mura di Cinecittà, lui sa davvero ogni cosa e questo lo rende uno dei conduttori di maggior successo.

Ormai il suo volto ci tiene compagnia per ben due volte a settimana e per tantissimi telespettatori, il reality di Alfonso Signorini è un appuntamento fisso. Vederlo è sempre un gran piacere, ma sapete com’era prima? Qualche anno fa era pieno di capelli: vediamo il suo incredibile cambiamento.

L’incredibile cambiamento: il conduttore del GF Vip è irriconoscibile

Sicuramente avrete difficoltà ad immaginare il conduttore della sesta edizione del Grande Fratello Vip con tantissimi capelli, ma la verità è proprio questa. Un cambiamento davvero radicale e sconvolgente, appena lo vedrete rimarrete a bocca aperta.

Oggi lui è abituato a mostrarsi quotidianamente con la sua testa lucidissima, ma prima aveva il capo completamente ricoperto da capelli. Il suo look è sempre stato incredibile, ma mettendo a confronto Alfonso Signorini di prima con quello attuale ci rendiamo conto che sembra quasi un’altra persona.

Non sembra vero, ma è così. Sul web è diventato virale anche un video in cui mostra tutta l’evoluzione del noto conduttore e dobbiamo dire che questo cambio look era proprio quel che ci voleva.

E’ sempre stato un uomo bellissimo ed elegante, ma oggi la sua “pelata” migliora ancor di più il suo raffinatissimo aspetto. Lui è il numero uno del panorama mediatico del gossip ma anche della classe, perché anche i suoi outfit rispecchiano pienamente la persona elegante che è.