Michelle Hunziker, Eros prova a riconquistarla: la dedica strappalacrime | FOTO

Dopo la rottura con Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker potrebbe riavvicinarsi ad Eros Ramazzotti. I segnali ci sono. Vediamo perché.

Intanto, in prossimità del compleanno di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti si è sbottonato circa la vicinanza alla ex.

Michelle Hunziker è di nuovo single

La show girl svizzera Michelle Hunziker ha da poco festeggiato il primo compleanno da single dopo undici anni. E’ ben nota, ormai, la sua rottura con Tomaso Trussardi dal quale ha trascorso anche il Natale separata.

Il motivo della separazione, dopo due figlie, non è stato reso noto dalla ex coppia. La comunicazione è avvenuta attraverso un Ansa, in cui si sottolineava la voglia di privacy di entrambi. Sembra che Tomaso vivesse a Bergamo sin da Novembre. Lei, invece, è a Milano con le tre figlie. Pare che la coppia non andasse d’accordo già da un paio di anni.

Intanto, Tomaso sembra sia stato notato da alcuni paparazzi, in compagnia di una bionda in montagna. Ad immortalarli a Cortina D’Ampezzo è stato il giornale Chi. La bionda sarebbe l’assistente di Elisabetta Franchi.

Nel frattempo, Michelle Hunziker si è consolata con un compleanno dei suoi primi 45 anni, trascorrendolo insieme alle figlie. Inoltre, è stata sommersa dai messaggi di affetto dei suoi fans ma anche da fiori, regali e torte.

La dedica di Eros Ramazzotti

Ramazzotti, poco dopo la diffusione della nota ufficiale della rottura della coppia, attraverso Ansa, aveva dichiarato:

“Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”.

Egli pare aver suggerito all’ex moglie di assumere il suo istruttore di arti marziali per poter scaricare lo stress. Il bello ed il buono che c’era stato tra di loro è stato recuperato per il bene di Aurora, la primogenita di Michelle. Per ora, nelle dichiarazioni ufficiali, ha smentito qualsiasi ritorno di fiamma.

Intanto, sembra che i rapporti con l’ex marito Eros Ramazzotti, siano tornati discreti. Anzi. Sulle stories Instagram del cantante, è apparsa una poesia che sembra essere dedicata proprio a Michelle Hunziker.

Per chi sarà mai questa dedica di Eros? 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/OstPFxL2mI — Solo gossip (@gossipsolo1) January 27, 2022

Certo i fans della coppia non aspetta altro che possano tornare insieme. E chissà che non lo desiderino anche loro. Stando alle dichiarazioni di entrambi, però, Eros e Michelle intratterrebbero soltanto rapporti civili, quasi da buoni amici, per il bene della loro figlia Aurora.