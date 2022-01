Manuel “ha già speso tutti i soldi incassati del GF Vip” | Un regalo che vale un patrimonio

By

Il fratello minore di Manuel Bortuzzo, Kevin ha rivelato il regalo costoso che l’ex concorrente del GF vip si è fatto. Vediamo di cosa si tratta.

Dopo l’uscita dalla casa del GF vip, Manuel sta riprendendo la sua vita di tutti i giorni, fatta di allenamenti e famiglia.

Manuel e l’uscita dal GF vip

Manuel Bortuzzo ha lasciato a casa del GF vip soltanto lunedì scorso ma sembra che stia già tornando alla sua vita normale, o quasi. Sì perché ora, l’atleta è una vera e propria celebrità. Oltre a riprendere gli allenamenti, dovrà fare i conti con la mancanza dell’amore che ha lasciato all’interno della casa: Lulù Selassiè.

In una delle sue ultime stories Instagram Manuel ha mostrato la cagnolina di Lulù, rimasta al GF Vip. Si tratta di Alyzee, il volpino di cui il nuotatore ha scritto di prendersene cura, direttamente dalla casa della princess.

Manuel ha lasciato la casa del GF Vip perché, dopo 4 mesi, era necessario per lui tornare agli allenamenti. Suo padre, infatti, ha precisato che il figlio nel corso di questi mesi, ha perso sette chili di cui, la maggior parte, massa muscolare. Il che non è una cosa positiva se il giovane vorrà partecipare alla para olimpiadi.

Un’uscita necessaria nonostante moltissimi, tra critici e spettatori, davano per vincitore l’atleta. Una personalità, la sua, che è riuscita a fare breccia anche nel cuore dei più scettici.

Il regalino che si è concesso

Kevin Bortuzzo che era ad aspettare il fratello fuori dalla porta rossa, insieme alla sorella Jessica, non vedeva l’ora che Manuel tornasse a casa. Anche se questo avesse significato non guadagnare più il suo cachet stellare. Ricordiamo, infatti, che Manuel era uno dei vip che ha portato a casa dai 5000 ai 7000 euro la settimana. Facendo un rapido conteggio, è facile intuire il bottino guadagnato in questi mesi.

L’atleta, perciò, ha deciso di concedersi un piccolo lusso, immortalato dalla fotocamera del fratello Kevin. Proprio lui, sul suo profilo Instagram, in una story ha mostrato a tutti il nuovo gioiellino che il fratello Manuel ha acquistato: una macchina sportiva.

Grazie anche a kevinuccio nazionale che ci spoilera manu' intento a sfrecciare per le vie della città col suo bolide da pista. Manu' vediamo di non spendere tutto il cachet del #gfvip in multe che lulu aspetta aereo e peonie 💜🤣🤣 #gfvip #luluemanuel #fairylu pic.twitter.com/iXTlFyRkih — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 26, 2022

Su Twitter, non sono mancati i commenti sull’acquisto del giovane. In particolare, i fan si chiedono se Manuel stia già spendendo tutti i soldi guadagnati durante la sua permanenza nella casa. Del resto c’è una princess con parecchie pretese che aspetta di viverlo fuori, nella vita reale. Chissà cosa accadrà.