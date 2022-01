Nelle scorse ore, è arrivata una notizia sconvolgente per milioni di telespettatori. Serena Rossi, è amatissima e molto seguita in “La Sposa”, ma prossimamente non la vedremo più nella fiction: scopriamo cosa è successo.

Una decisione inaspettata, che riguarda proprio la fiction di Serena Rossi. La serie tv ha esordito il 16 gennaio 2022 e già avrà uno stop, nonostante gli incredibili ascolti che ha ottenuto. Solamente nella prima puntata ha conquistato più di sei milioni di spettatori su Rai1. Ma nelle scorse ore è arrivata la terribile notizia che ha scosso tutti: scopriamo cosa è accaduto.

La Sposa, pessime notizie per i fan

La Sposa, la fiction di Serena Rossi che ha dedicato a sua nonna ha riscosso un successo incredibile. L’amatissima serie tv, con la regia di Giacomo Campiotti, non è tratta da una storia vera, ma si è ispirata alle donne degli anni Sessanta che iniziavano a dire stop alle numerose discriminazioni che subivano in famiglia o a lavoro.

A lavorare al fianco c’è il bravissimo attore Giorgio Marchesi che interpreta l’uomo che è costretta a sposare, Italo. Serena, invece, nella fiction è Maria, una protagonista molto amata e apprezzata per il suo coraggio, perché combatte ogni giorno per la sua libertà e indipendenza.

La Rossi è una delle attrici più seguite degli ultimi tempi e proprio per questo, la Rai continua a scommettere su di lei. Contemporaneamente, l’attrice campana, si sta dedicando anche alla seconda stagione di “Mina Settembre”.

Nelle scorse ore è arrivata inaspettatamente una terribile notizia per i fan di “La Sposa”. Si tratta di uno stop della fiction. Ma perché se ha riscosso tutto questo successo non ci saranno più altre puntate? Scopriamolo.

La decisione inaspettata

“La Sposa” ha esordito lo scorso 16 gennaio e ha ottenuto sin da subito molteplici consensi. La terza puntata andrà in onda il 30 gennaio e purtroppo sarà l’ultima. Ma per quale motivo? La verità è che è stata una decisione presa sin dall’inizio.

Infatti, lo stop non è dovuto agli ascolti o al cambio di palinsesto della Rai, semplicemente la fiction è composta da 3 puntate. I telespettatori si sono affezionati alla storia di Maria e doverla già salutare è sicuramente una grande delusione per tutti. Non si esclude la possibilità di una seconda stagione, ma ancora nulla è stato confermato. Non ci resta che aspettare per scoprire di più.