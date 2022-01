Emanuele Filiberto di Savoia, erede della stirpe italiana, è incredibilmente simile all’ultima Regina d’Italia. La somiglianza è disarmante. Tutta la verità.

In questi ultimi giorni gli eredi alla Corona del regno ormai perduto, hanno attirato notevolmente i riflettori su di sé. Questi infatti pretendono che i gioielli di famiglia, e quindi di loro appartenenza, ritornino nelle loro mani. Tutto questo putiferio mediatico ha attirato l’attenzione del popolo italiano che, dopo lunghi anni, ha deciso di fare delle ricerche sulla monarchia che anni fa regnava sull’Italia. Emanuele è oggi sarebbe uno dei discendenti diretti al Trono, se il popolo italiano non avesse scelto la Repubblica nel referendum tenuto innumerevoli anni fa, oggi lui sarebbe il nostro Sovrano.

La quotidianità degli italiani è completamente diversa da allora e mai, oggi, potremmo accettare una monarchia. Spulciando fra vecchie scartoffie e avvenimenti storici però si può ben notare un piccolo dettaglio che mai nessuno ha portato alla luce. L’incredibile somiglianza con l’ultima Regina d’Italia lascia esterrefatti, i due sono praticamente due gocce d’acqua. Oggi lei non è più tra noi ma il suo ricordo è ancora vivido nei ricordi dei suoi famigliari che l’amavano e la stimavano incredibilmente. La sua è una storia particolare che porta con sé molti dubbi ed incomprensioni.

Emanuele Filiberto incredibilmente simile all’ultima Regina D’Italia

Oggi non tutti, purtroppo, conoscono la vera storia della Regina e della sua venuta in Italia. Ebbene sì, l’ultima Sovrana italiana in realtà ha ottenuto l’incarico grazie ad un matrimonio. Lei, originaria della Germania, venne in Italia per volere del padre, il quale s’impegnò a raccontarle la storia del nostro Paese ed in particolare della famigerata Casata Savoia. Oggi questi ultimi non posseggono alcun potere, un tempo però erano a capo di tutto. Lei divenne Regina nel 1930, quando sposò Umberto ll di Savoia, divenendo così la Regina consorte.

Marie José del Belgio divenne Regina consorte ma il suo Regno ebbe una breve durata. Successivamente venne proclamata la Repubblica ed i Savoia vennero spodestati dal loro posto di appartenenza. Umberto e Marie ebbero ben 4 figli: Vittorio Emanuele di Savoia, Maria Gabriella di Savoia, Maria Pia di Savoia e Maria Beatrice di Savoia.

Dall’unione di Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Doria nacque proprio Filiberto. Il quale sarebbe il legittimo erede al Trono poiché nipote dell’ultimo Re d’Italia. Lui assomiglia incredibilmente a Maire Josè, lei purtroppo è venuta a mancare il 27 gennaio del 2001. La sua morte fu un brutto colpo per Filiberto, il quale adorava sua nonna.