C’è posta per te, sapete quanto guadagnano gli ospiti di Maria De Filippi? Un patrimonio pazzesco. Cifre astronomiche per i vipponi. La conduttrice per loro non bada a spese.

Quanto guadagnano gli ospiti di C’è posta per te

Da ben 22 anni C’è posta per te va in onda su Canale 5 e sempre con la conduzione di Maria De Filippi. Il programma che è stato pensato, scritto e condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, a distanza di tanto tempo continua ancora a riscuotere un immenso successo.

Il format che piace tanto ai telespettatori è atteso con ansia ogni anno. Il pubblico non vede l’ora di scoprire intrighi familiari, storie di litigi e vicende personali che hanno decretato la popolarità di questa trasmissione.

Pezzo forte del programma è la presenza di ospiti famosi che sono chiamati dalla De Filippi per sorprendere alcuni protagonisti di storie il più delle volte dolorose e drammatiche. Eccetto qualcuno che presta la sua immagine a titolo gratuito, la maggior parte dei vipponi che si presenta a C’è posta per te riceve un lauto compenso.

Maria De Filippi per loro non bada a spese. Sapete quanto hanno chiesto alcuni degli ospiti più famosi che si sono presentati nella trasmissione mariana? Cifre astronomiche.

Cifre stratosferiche per gli invitati di Maria De Filippi

C’è posta per te è un format che funziona e anche bene. I telespettatori adorano questa trasmissione che a distanza di anni dalla sua prima messa in onda continua ancora a riscuotere uno straordinario successo.

Qualche settimana fa è iniziata la nuova edizione e ogni sabato il programma condotto da Maria De Filippi si conclude con picchi di ascolto strabilianti. Il merito è indubbiamente della conduttrice che ha un talento naturale nel raccontare storie e nel risolvere brighe familiari, ma anche di alcuni ospiti che con la loro presenza attirano la curiosità del pubblico.

Ogni puntata di C’è posta per te inizia con un regalo che prevede la presenza nello studio mariano di uno o più ospiti famosi. Fino ad ora, i vipponi invitati in trasmissione da Maria De Filippi sono stati: Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Paolo Bonolis, Stefano De Martino, Luca Argentero, Roberto Baggio e Can Yaman.

Ognuno di questi ospiti viene pagato lautamente dalla conduttrice. La presenza di questi vipponi vale fior fior di quattrini. Maria dà a tutti i personaggi famosi lo stesso compenso, o quasi.

Qualche tempo fa, ospite della trasmissione è stata Belen Rodriguez. La showgirl argentina per la sua partecipazione ha guadagnato 25.000 euro. Per alcuni personaggi però di fama maggiore come Paolo Bonolis, il compenso dovrebbe essere il doppio. Il mattatore della TV per la sua presenza a C’è posta per te avrebbe intascato ben 50.000 euro.