Camilla, duchessa di Cornovaglia, è la moglie del futuro re. Se prima i sudditi non avrebbero mai accettato la donna come regina, ora la situazione è completamente cambiata: scopriamo di più.

Come ben saprete, in vista della successione, a rappresentare la monarchia ci dovrebbe essere William o Carlo, ma al fianco del Re quale donna salirà sul trono reale? Da anni è aperta la sfida tra Kate e Camilla e a quanto pare, la duchessa di Cornovaglia potrebbe essere a un passo dall’obiettivo: scopriamo di più.

Camilla Parker sfida Kate Middleton

Carlo e Camilla sono sposati da ben 15 anni, il loro matrimonio ha sempre fatto molto discutere. A quasi 25 anni dalla sua morte, la figura della principessa Diana è ancora presente nel popolo britannico. Ma ultimamente la situazione si è completamente stravolta e ciò potrebbe far molto preoccupare Kate Middleton.

Secondo un recente sondaggio fatto da YouGov, sembrerebbe che dopo la morte del Principe Filippo, la popolarità della duchessa di Cornovaglia e del Principe del Galles sia aumentata, infatti, a fine novembre la donna ha avuto un’opinione positiva del 45%. Anche se ci è voluto tempo, Camilla Parker sta conquistando il popolo inglese.

In tutti questi anni ha fatto di tutto per essere amata, chi la conosce nutre una profonda stima nei suoi confronti, inoltre ha degli ottimi rapporti con la stampa, ma fino a poco tempo fa, la maggior parte dei sudditi non l’avrebbero mai accettata come regina consorte, però ora sta ottenendo sempre più consensi.

La duchessa di Cornovaglia diventerà Regina? La verità

La fiducia su Camilla aumenta ogni giorno di più, ultimamente è sempre al centro dei riflettori, soprattutto per via dei numerosi eventi a cui ha partecipato. Ma la domanda che in questo periodo tutti si stanno ponendo è se la duchessa di Cornovaglia potrebbe mai essere regina.

Secondo The Telegraph, il titolo di Principessa consorte non sarebbe stato utilizzato per Camilla, ma un portavoce del sito Clarence House ha affermato il contrario. Secondo il noto portale, quando Carlo salirà al trono, sua moglie diventerà Principessa Consorte e poi Regina in futuro.

Bisogna precisare, però, che secondo un recente sondaggio del Daily Express, il 41 per cento degli intervistati vorrebbe vedere William salire al trono, ma sicuramente non accadrà, dato che Carlo sta aspettando la corona da una vita intera e di certo non si farà soffiare il posto da suo figlio.