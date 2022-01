Armando Incarnato, avete mai visto la sorella? “Il dettaglio sconvolgente con la Tatangelo” | FOTO

Sapete chi è la sorella di Armando Incarnato? Lei si chiama Tina Incarnato ed è bellissima, è uguale ad Anna Tatangelo. Il cavaliere di Uomini e Donne ha davvero un gioiello in famiglia: conosciamola meglio.

Uomini e Donne è il dating show più amato di Canale 5 dal pubblico italiano. I telespettatori si affezionano ai protagonisti del programma di Maria De Filippi e vogliono sapere sempre di più sulla loro vita privata. Armando Incarnato è sempre al centro dell’attenzione, infatti, non è passata inosservata la sua bellissima sorella: vediamola.

La sorella di Armando Incarnato: stupenda

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne. Quando è al centro dello studio non mancano i confronti con dame, cavalieri e opinionisti del programma, infatti, ha sempre ricevuto tantissime critiche.

Spesso è stato accusato di avere una storia fuori dalla trasmissione o di intromettersi in contesti che non gli appartengono. Anche Maria De Filippi si è scontrata diverse volte con l’uomo.

Lui non passa mai inosservato, non solo per il suo carattere esplosivo, ma anche per i suoi look stravaganti. Nonostante le continue critiche, Armando è un papà eccezionale, più volte ha manifestato tutto il suo amore per sua figlia Michelle.

Un’altra donna molto importante per lui è proprio Tina Incarnato, sua sorella. Lei è davvero stupenda, infatti, in passato ha anche attirato l’attenzione di un corteggiatore di Gemma Galgani, scatenando così una forte polemica.

In molti hanno notato la clamorosa somiglianza con l’ex di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo. Le due sono proprio identiche e sul web tantissimi fan di Uomini e Donne hanno rivelato di essere rimasti davvero sorpresi.

Ma la sorella di Armando di UeD è uguale ad Anna tatangelo 🤣🤣 pic.twitter.com/3kQ6JEpuJT — Gossippworld@ (@Gossippworld1) January 27, 2022

Chi è Tina Incarnato? Tutti i dettagli

Purtroppo abbiamo poche informazioni su Tina Incarnato, dato che è una donna estremamente riservata, al contrario di suo fratello Armando che non ha problemi a mostrarsi o ad essere al centro dell’attenzione.

Della sorella del noto cavaliere di Uomini e Donne, sappiamo che è napoletana e ha 44 anni. E’ una bellissima mamma di due ragazzi: Giuseppe un adolescente di 19 anni e di Viviana che è la più piccolina e ne ha 9.

La donna è completamente lontana dal panorama dello spettacolo italiano, ma grazie alla sua clamorosa bellezza ha vinto il titolo di Miss Mamma 2020 Campania. Tina Incarnato è davvero bellissima.