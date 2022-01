Amici, clamoroso: domenica nessuno in studio. Ci sarà una puntata diversissima dal solito, senza ospiti e allievi. Ecco che cosa è successo.

La puntata di Amici del 30 gennaio sarà diversa dal solito. Domenica nessuno sarà in studio, nemmeno gli allievi. Salta tutto e la ragione è piuttosto seria. Ecco che cosa sta succedendo nella scuola più amata d’Italia.

Problemi nella scuola di Amici

Amici è il talent show di Canale 5 che da oltre vent’anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. Scritto, pensato e sempre condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, nonostante siano passati tanti anni dalla prima messa in onda, ancora oggi, nel 2022, continua a riscuotere un immenso successo.

La De Filippi dona una grande opportunità a giovani talenti che, dopo dure e accurate selezioni, riescono ad entrare nella scuola più ambita d’Italia. Ogni anno il famoso talent sforna professionisti del mondo del canto e del ballo. La maggior parte di loro avrà un futuro artistico meraviglioso.

Qualche ora fa è giunta una notizia che ha lasciato però tutti a bocca aperta: domenica 30 gennaio non ci sarà una puntata tradizionale, al contrario, nessuno sarà presente in studio, nemmeno gli allievi. Che cosa sta succedendo?

La scuola di Maria De Filippi chiude i battenti

Arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia che ha lasciato tutti senza parole: domenica 30 gennaio 2022 andrà in onda una puntata molto diversa dal solito, di Amici di Maria De Filippi. Nessuno sarà presente in studio, nemmeno i professori e gli allievi e a quanto pare, neanche l’amatissima presentatrice.

A cosa si deve questa scelta così particolare? Ebbene, vi annunciamo che il Covid ha fatto il suo ingresso nella scuola della De Filippi colpendo alcuni ballerini professionisti che attualmente sono in quarantena.

Per ragioni di sicurezza e a scopo precauzionale, la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di chiudere la scuola e non far entrare nessuno in studio, nemmeno gli allievi e il pubblico. Che cosa andrà dunque in onda domenica 30 gennaio?

Amici sarà ugualmente trasmesso su Canale 5 ma con un montaggio particolare e con una puntata speciale senza la presenza in studio della De Filippi e degli allievi. Dubbi su chi tra i ballerini professionisti abbia preso il Covid.

Da quanto ne sappiamo, Giulia Pauselli e Simone Nolasco si trovano in quarantena, così come Andreas Muller che è risultato positivo già da qualche giorno. Nessuno dei ragazzi, invece, ha contratto il virus. La decisione della De Filippi arriva proprio per tutelare i ragazzi e il team che lavora con lei.