Ambra Angiolini asfalta Allegri e poi commenta: “L’ossessione che rovina le ragazze”

La famosissima attrice Ambra Angiolini si racconta durante un’intervista ed asfalta completamente l’allenatore Allegri. Parole particolarmente toccanti quelle utilizzate.

In questo ultimo periodo la coppia ha attirato verso sé gli occhi attenti di tutti i fan. Sul loro nome si è infatti scatenato letteralmente un putiferio mediatico. A quanto pare la loro storia d’amore è ormai giunta al termine per via di un presunto tradimento. Secondo le voci che circolano sul loro conto, a ricoprire il ruolo da traditore è proprio l’allenatore. Quest’ultimo, sempre secondo quanto si vocifera, pare che abbia tradito la giovane donna più di una volta. Per questo motivo infatti l’attrice ha prontamente deciso di prendere le distanze da lui proseguendo da sola per il suo cammino.

Dopo che la tempesta sul loro nome si è placata, i due hanno preferito non rilasciare alcuna intervista e non dar modo di far parlare di sé. Nelle ultime ore però, qualcosa ha spinto al donna a rivelare una verità inaspettata. Il suo passato con Allegri torna ed essere presente per via di alcuni ricordi. La donna non vorrebbe assolutamente parlare della sua ex love story, nonostante questo però qualcosa è stato rivelato.

Ambra Angiolini contro Allegri, le sue parole taglienti contro di lui

Nelle ultime ore la donna ha rilasciato un’intervista ad “Il Messaggero“, durante la quale le sono state poste innumerevoli domanti principalmente legate alla sua vita professionale. La donna ha infatti parlato molto del nuovo film a cui ha preso parte, ovvero “La Notte più lunga dell’anno”. Quest’ultimo racconta la storia di una ragazza in conflitto con sé stessa, straziata dalla malattia del padre cerca in tutti i modi di sfogarsi lontana da casa.

Durante l’intervista però è saltato fuori il nome di Massimiliano allegri. La donna, avendo già affermato di non voler in alcun modo rispondere a delle domande che vedono l’allenatore come protagonista, ha gentilmente declinato la proposta ed ha dichiarato di voler svolgere un’intervista con sfondo lavorativo.

Al che, ha poi deciso di deliziare i presenti raccontando loro uno dei suoi sogni più grandi.

“Ho un progetto bellissimo in cui credo profondamente: animare di piccoli laboratori teatrali destinati alle studentesse di Milano e centrali sui disturbi alimentari. Vorrei far capire alle ragazze quanto è sbagliata l’ossessione per il corpo che ha rovinato tante persone.”

Queste sono le sue parole piene di speranza. L’attrice spera di poter realizzare presto questo suo desiderio iniziando così ad aiutare moltissime studentesse.