Valentina Autiero, ve la ricordate? dopo UeD le prove della vita e poi finalmente il lieto fine

E’ passato diverso tempo, Valentina Autiero da quando ha abbandonato il parterre femminile di Uomini e Donne è completamente sparita dai riflettori. Oggi però sembra aver ritrovato la serenità.

Valentina Autiero è stata una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Impossibile dimenticarla, la sua schiettezza ma anche la sua sensibilità l’hanno resa molto amata dal pubblico di Canale 5. Ma che fine ha fatto? Scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Valentina Autiero dopo Uomini e Donne

Valentina Autiero, nota per la sua lunga partecipazione al famoso trono over di Uomini e Donne. Ormai già da diverso tempo si trova lontana dai riflettori e la sua vita è andata avanti, ma in molti non riescono a dimenticarla, proprio per questo, sui social seguita da migliaia di persone.

La famosa dama romana ha conquistato il pubblico perché ha sempre dimostrato di essere una donna genuina e semplice. Il suo percorso a Uomini e Donne è durato per ben 6 anni, ma non è riuscita comunque a trovare l’amore all’interno del programma.

Anzi, è stata delusa più volte da diversi uomini, tra cui il cavaliere Germano. Ma oggi Valentina ha ripreso in mano la sua vita e ha ritrovato la serenità. Tra lavoro e momenti di relax, pubblica spesso alcuni attimi della sua quotidianità sul suo profilo Instagram.

Proprio attraverso i social, i fan più attenti hanno notato una presenza costante nella vita della dama. Si tratta di un uomo che compare spesso insieme a lei: scopriamo di chi si tratta.

Valentina Autiero ha trovato l’amore? La verità

L’uomo di cui stiamo parlando è Fabio Martorana è un can­tau­to­re, re­gi­sta, in­ge­gne­re e im­pren­di­to­re. Attraverso i social possiamo notare l’incredibile legame che c’è tra lui e l’ex dama di Uomini e Donne.

La coppia ha pubblicato diversi video insieme in cui cantano e suonano. I fan di Valentina hanno percepito una certa complicità. A far pensare che tra i due ci sia del tenero sono anche gli hashtag che hanno inserito nei post dove compaiono entrambi, come #sintonia #love #vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Martorana (@fabio_martorana)



Valentina e Fabio, però, non hanno confermato o smentito queste voci che circolano su di loro. Potrebbe essere l’inizio di un nuovo amore? Al momento non lo sappiamo, non ci resta che aspettare per scoprirlo.