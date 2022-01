Torta di mele in padella di Benedetta Rossi | Facilissima in 20 minuti

Uno dei classici della cucina italiana “la torta di mele”, con fettine tagliate sottili, o in grossi pezzi la torta di mele, non stanca mai.

Un dolce che va bene in ogni stagione e per ogni occasione, semplice da preparare, se ne conoscono ricette anche da fare in padella.

Il detto per cui “una mela al giorno toglie il medico di torno”, fa si che la torta di mele sia doppiamente gradita, in quanto oltre ad allontanare il contatto con il personale sanitario, il consumo regolare di mele ci aiuta a sbarazzarsi anche di altre, indesiderate, compagnie come i chili di troppo!

Torta di mele di Benedetta Rossi

Volendo creare un pattern diverso dal solito si possono tagliare le mele in modo diverso, magari a fette in orizzontale, oppure a spicchi, ma anche variare la ricetta anche aggiungendo aromi o della frutta secca a piacere.

Ingredienti per una torta da 8 persone

2 uova

250 g di farina 00

100 g di zucchero

100 ml di olio di semi

100 ml di latte

1/2 bustina (8 gr) di lievito per dolci

3-4 mele

1 cucchiaino di cannella in polvere

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra torta alle mele, sbucciando le mele e facendole a pezzetti, che metteremo in una capiente terrina e sulle quali verseremo alcune gocce di succo di limone. Questo non farà annerire le mele mentre siamo impegnati nella preparazione del dolce.

In una ciotola a parte versiamo le uova, l’olio di semi, il latte e lo zucchero, e iniziamo a lavorare gli ingredienti per raggiungere alla fine la consistenza di un composto omogeneo.

A questo punto uniamo la farina che avremo setacciata, quindi il lievito per dolci e la cannella e riprendiamo a mescolare per far si che non creino dei fastidiosi grumi.

Alla fine quando il composto risulterà omogeneo, possiamo unire tutte le mele fatte a pezzetti e amalgamiamo il tutto. Quindi prendiamo una tortiera da 24 cm, che avremo rivestito di carta da forno e versiamo l’impasto al suo interno.

Una volta livellato l’impasto aiutandoci con un cucchiaio, mettiamo la tortiera in forno e facciamo cuocere in forno preriscaldato a 170° C per circa 45 minuti.

Passato il tempo di cottura necessario posiamo fare la prova dello stecchino, prima di sfornare la nostra torta. Se lo stecchino resta asciutto siamo pronti per gustare una squisita e profumata torta di mele!