La vippona Soleil Sorge arriva alla decisione finale, comunica la notizia agli autori ed avverte prontamente il suo agente, a breve abbandonerà la casa del GF Vip.

in questi ultimi giorno la vippona ha vissuto dei momenti di sconforto che l’hanno poi portata ad una sola conclusione. Come ben saprete all’interno della casa vi è molta tensione fra i concorrenti per via dell’inaspettata entrata della moglie di Alex Belli. Quest’ultima ha deciso di varcare la soglia della porta rossa così da poter scoprire gli inganni del marito e far venire a galla l’unica e sola verità. Alex Bell, dopo la su storica uscita dal programma, ha confessato a Delia Duran ciò che è accaduto nella casa del reality.

La donna, stanca delle continue pressioni e delle continue menzogne a lei dette direttamente dalla vippona particolarmente legata al marito. Ha deciso di spifferare tutta la verità davanti alle telecamere. La giovane gieffina non ha potuto fare altro che smentire, davanti ad una verità così allarmante però, il tentativo è stato vano. Sono particolarmente forti le accuse che Delia Duran ha sollevato contro la vippona. Il tutto inoltre è stato fatto in diretta televisiva davanti ad un vasto pubblico. Dopo aver sentito la sua versione dei fatti, la giovane ragazza ha perso completamente le staffe. Ha deciso prontamente di abbandonare nell’immediato il programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge richiede l’intervento del suo agente per abbandonare definitivamente la casa del GF Vip 6

Sono ormai svariati giorni che la vippona non vive al meglio questa sua esperienza. Da quando Delia Duran è entrata a far parte del cast del reality, la sua quotidianità è completamente cambiata. Sono svariati infatti i momenti di debolezza a cui si è lasciata andare la ragazza, la quale sta letteralmente pagando le conseguenze delle sue azioni. Il triangolo amoroso creato tra lei e Alex Belli ha scosso tutti i telespettatori. Evidentemente però la vippona ha completamente dimenticato che, anche se lei attualmente vive all’interno di una bolla, il mondo esterno continua a vivere e tutto ciò che è successo è accaduto sotto gli occhi attenti dei fan del programma.

Nella scorsa puntata Delia Duran ha accusato l’amica intima di Alex Belli di aver consumato un rapporto sessuale con suo marito, al dì sotto delle coperte per non essere beccati. Non sappiamo con certezza cosa sia realmente accaduto fra i due, questa dichiarazione però ha letteralmente scosso la ragazza e le ha causato svariati crisi ed attacchi di panico.

Le sue condizioni di salute continuano a peggiorare. Il pensiero che la sua famiglia possa anche solo pensare che le confessioni della donna siano vere la fa scivolare in un vortice di emozioni contrastanti.

Soleil decide di abbandonare il GF😱 pic.twitter.com/KshZB3r2zc — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 26, 2022

Proprio per questo motivo infatti, dopo ore di riflessione e di pianto incessante, la ragazza ha deciso di abbandonare la casa. Solo poche ore fa la ragazza ha comunicato la sua decisone agli autori del programma ed ha richiesto l’intervento del suo agente, così da poter decidere in sua compagnia il da farsi.