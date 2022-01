Sanremo, tutto a monte prima dell’inizio: furiosa lite sul palco dell’Ariston

By

Sanremo, furiosa lite sul palco dell’Ariston. Tutto a monte prima dell’inizio della famosa Kermesse. Ecco chi sono i litiganti.

Caos a Sanremo, due partecipanti hanno litigato furiosamente. Salta tutto. Ecco chi sono i protagonisti di un diverbio finito male.

Sanremo, furiosa lite sul palco dell’Ariston

Manca poco meno di una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2022 eppure, la Kermesse che anche quest’anno sarà condotta dal mitico Amadeus, fa già tanto discutere.

Come ogni anno, il pubblico attende con ansia l’inizio del Festival della canzone italiana che anche in questa edizione promette di riservare delle straordinarie sorprese. Amadeus avrà al suo fianco in questa straordinaria avventura, cinque meravigliose donne del mondo dello spettacolo.

La prima serata si aprirà con Ornella Muti. Seguiranno poi Lorella Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e infine, chiuderà la serata finale, Sabrina Ferilli. I Big in gara sono tutti conosciutissimi e artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, come, per esempio, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Iva Zanicchi.

Intanto, durante le prove, due partecipanti in gara avrebbero già litigato e in maniera anche piuttosto accesa. Ecco chi sono i protagonisti della diatriba e perché è nata una discussione.

Chi sono i protagonisti della furiosa lite

Da qualche ora non si parla d’altro, che di una furiosa lite nata dietro le quinte del palco più famoso d’Italia, quello dell’Ariston. Sanremo non è ancora iniziato ma i protagonisti che calcheranno il famoso palcoscenico fanno già discutere. Sembra proprio che tra due partecipanti in gara, nella categoria dei Big, sia scoppiata una furiosa lite.

Per quale ragione? E soprattutto, chi sono i protagonisti della diatriba? A scontrarsi sarebbero state Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Le due donne che si esibiranno in coppia presentando il brano Chimica, avrebbero litigato per una ragione ben precisa: l’abbigliamento.

Sembra infatti che la Rettore non abbia apprezzato gli abiti che il suo stylist avrebbe proposto alla collega. A lanciare la notizia bomba è Angelo Napolillo, social media manager. La sua news ha fatto impazzire i social:

“Pare che Ditonellapiaga e Donatella Rettore abbiano inaugurato l’Ariston con quella che è la prima furiosa lite di quest’edizione. E pare sia colpa dello stylist di Donatella. Sembra che a quest’ultima il look della sua compagna d’avventura proprio non vada a genio”.

Questa chicca di gossip ha scatenato il web tanto da essere giunta anche alle dirette interessate che qualche ora dopo, si sono mostrate sui social, insieme e sorridenti più che mai. Pericolo scansato, lite placata.