Pierdavide Carone, il dramma dopo il tumore: “Non ne esce fuori” | Via dai riflettori

Pierdavide Carone, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha affrontato un periodo molto buio a causa di un brutto male. Ma anche dopo il dramma del tumore, non è stato facile per lui: scopriamo di più.

Diversi anni fa l’ex cantante della nona edizione di Amici di Maria De Filippi ha scoperto di avere un cancro e a causa di questo grave problema è completamente sparito dalle scene. Ma che fine ha fatto? scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Pierdavide Carone ad Amici di Maria De Filippi

Uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi che sono rimasti nel cuore dei telespettatori è proprio Pierdavide Carone. Nonostante il cantautore pugliese sia completamente sparito dalle scene è impossibile dimenticarlo.

Durante il suo percorso nella nona edizione del talent di Canale 5, conquistò l’intero pubblico. In quella stagione non riuscì a trionfare ma si classificò terzo ricevendo anche il premio della critica giornalistica.

Nel corso della sua carriera ha avuto anche altre diverse soddisfazioni, ad esempio nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo come autore di Per tutte le volte che, cantata da Valerio Scanu. Nel 2012 sale per la seconda volta sul palco dell’Ariston insieme a Lucio Dalla e conquistano il quinto posto.

Ha alle spalle una carriera davvero eccezionale, ma che fine ha fatto? Come in molti sapranno ha affrontato un periodo davvero difficile a causa di un brutto male: scopriamo di più.

Vi ricordate di Pierdavide Carone? Dopo Amici, sembrava non uscirne fuori dal terribile periodo che stava attraversando a causa di un brutto male. Fortunatamente oggi sta meglio. ❤ pic.twitter.com/ZtOqrgrcwk — Trah pazzo (@PazzoTrah) January 27, 2022

Il dramma dopo Amici

Circa due anni fa, Pierdavide Carone ha annunciato al pubblico la sua lotta contro il tumore, che ha scoperto dopo la famosa esclusione da Sanremo con i Dear Jack, un episodio che all’epoca fece molto discutere. E’ stata la battaglia più difficile della sua vita ma ne è uscito a testa alta:

“Io mi sono dovuto sottoporre a diversi interventi, il primo chirurgico per la rimozione, poi ho dovuto fare un altro intervento per controllare una serie di altri valori e poi ho fatto la chemio”.

Per fortuna con lui c’è sempre stata la musica. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, è guarito nel giro di poco tempo e dopo aver combattuto la sua battaglia ha continuato a scrivere e a cantare. Oggi Pierdavide non è più al centro delle scene o dei grandi palcoscenici, probabilmente la malattia e la pandemia, hanno influenzato terribilmente la sua carriera.

Per questo, ci auguriamo che torni a fare la cosa che ama di più, ovvero, far sognare il pubblico con la sua musica. Dopo tutto quello che ha affrontato, sparire completamente dai riflettori sarà stato davvero un brutto colpo per lui.