Leo Gullotta, vi ricordate di lui? Scomparso dalla TV dopo il drammatico incidente

Leo Gullotta, è un famoso attore, imitatore, doppiatore e comico italiano. Ma che fine ha fatto? Dopo aver vissuto un terribile dramma, è completamente sparito dal panorama dello spettacolo italiano: scopriamo di più.

Leo Gullotta – Lettoquotidiano.itImpossibile non conoscerlo, Leo Gullotta è uno dei volti più importanti del grande e del piccolo schermo. Da diverso tempo è scomparso completamente dalle sce

ne, un terribile lutto lo ha colpito e si è rifugiato nella sua sofferenza. La perdita di una persona a lui molto cara lo ha distrutto: scopriamo cosa è accaduto.

Leo Gullotta, che fine ha fatto? La verità

Classe 1946, nato a Catania ed è uno degli attori più conosciuti e amati della televisione e del cinema italiano. E’ cresciuto in una famiglia numerosa, infatti, è l’ultimo di sei figli. Ha cominciato a studiare recitazione sin da piccolo e la sua passione per il cinema lo ha portato ad essere anche un doppiatore e famoso cabarettista.

Alle spalle ha una carriera formidabile, infatti, ha addirittura vinto tre David di Donatello. Nel corso della sua carriera, non solo ha lavorato nel piccolo e grande schermo, ma si è anche dedicato al teatro.

Inoltre, la sua vita privata è sempre stato al centro dell’attenzione, dato che nel 1995 ha fatto coming out, durante un’intervista al settimanale Rome gay news. Al Maurizio Costanzo Show, rivelò di avere una relazione con un uomo da più di 30 anni.

Un amore forte, che ha tenuto per molti anni nascosto. Nel 2018 i due si sono uniti civilmente, purtroppo però, non abbiamo molte informazioni sul suo compagno. Leo e la sua dolce metà hanno sempre cercato di tutelare al massimo la loro privacy.

Ma la vita di Leo Gullotta non è fatta solamente di amore e successo, infatti, durante un’intervista rilasciata a “Vieni da me”, si lasciò andare ad una confessione davvero drammatica: scopriamo cosa ha raccontato.

Il tragico lutto

Leo Gullotta ha vissuto un periodo non affatto facile, infatti, è scomparso completamente dalle scene per rifugiarsi nel suo dolore. La tragica perdita di sua sorella, lo ha ferito terribilmente. La donna era una delle persone più importanti per lui, ma quest’ultima è venuta a mancare a causa di un’embolia polmonare ed è deceduta troppo presto per la sua giovane età:

“Non c’erano gli strumenti che per fortuna abbiamo oggi e per un’embolia ci ha lasciato: ma è sempre con noi, sempre con me, era la più grande”.

Un dramma che ha segnato per sempre il celebre attore. Leo Gullotta non dimenticherà mai sua sorella. La donna ha lasciato un vuoto incolmabile, una ferita che è ancora aperta e fa molto male.