Amici, Cosmary è impazzita e ‘tradisce’ Alex proprio con lui. Un video parla chiaro e incastra la ballerina. Ecco che cosa è successo nella scuola più famosa d’Italia.

Cosmary ha tradito Alex con un altro concorrente. Ecco a chi si è avvicinata nelle ultime ore la ballerina. Il suo gesto stupisce. Un video la incastra.

Cosmary tradisce Alex

L’edizione 2021/2022 della scuola di Amici di Maria De Filippi sta entusiasmando tutti. Il talent condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, ogni anno sforna talenti straordinari destinati a calcare i palcoscenici più importanti del mondo e a sfondare nel settore della danza e del canto.

Gli alunni che sono seduti dietro i banchi di questa nuova edizione non fanno eccezione. Giovani e in taluni casi giovanissimi, hanno davvero tutti stoffa e talento da vendere. Nella nella classe di Amici, tra i ballerini, se ne distingue in particolare una che ha fatto molto discutere all’inizio che ancora tutt’oggi continua a far parlare di sé.

Stiamo parlando di Cosmary che ogni giorno deve impegnarsi più degli altri per cercare di rimanere nella scuola dato che la sua insegnante, Alessandra Celentano, non nutre un forte rispetto artistico nei suoi confronti.

Nella scuola intanto, la ballerina si è avvicinata a un altro concorrente, Alex, con il quale fa coppia fissa. Un video però mostra Cosmary, in atteggiamenti strani, insieme ad un altro partecipante. La ballerina ha tradito già il cantante?

Un video incastra la ballerina

Cosmary ha una cotta per Alex, cantautore dell’edizione 2021/2022 della scuola di Amici. I due, dopo diverse incomprensioni, si sono dichiarati i loro sentimenti e a quanto pare, oggi sono una coppia. Cosmary però ha già virato le sue attenzioni anche su un altro concorrente.

La ballerina ha tradito Alex? Un video la incastra. In un filmato che sta girando sui social e che è stato mostrato anche in uno degli ultimi daytime, si vede la ballerina approcciare ad un altro cantante.

Si tratta di Luigi Strangis. Cosmary e Luigi sono molto amici e trascorrono tanto tempo insieme. Nel filmato che ha attirato l’attenzione di tutti, si vede Alex impegnato a discutere in maniera furiosa con la new entry Calma e, in disparte invece, vicino alla cucina, una scena lascia a bocca aperta.

Cosmary si avvicina a Luigi che è di spalle. Si vede la ballerina palpargli il sedere e il cantante girarsi sorpreso e sorriderle. Tantissimi sono i commenti dei fan che hanno ipotizzato un interesse della ballerina per Luigi. Altri invece ritengono che si sia trattato solo di uno scherzo. Maria DeFilippi deciderà di dimostrare questo video ad Alex?