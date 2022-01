Beautiful, personaggio in bilico tra la vita e la morte: è in gravissime condizioni

Stando alle anticipazioni, uno dei protagonisti della soap opera più longeva della tv, Beautiful, rischia la vita nelle prossime puntate.

Nelle puntate in onda su Canale 5 in questi giorni di Beautiful, diversi nodi verranno al pettine.

Le anticipazioni di Beautiful

La soap più longeva della televisione, Beautiful è ancora in onda su Canale 5 e appassiona tantissimi spettatori da generazioni. Spesso, i triangoli amorosi e i colpi di scena sono protagonisti.

Nel corso delle puntate in onda in questa settimana di Beautiful, arriverà al suo apice la storia che ha appassionato i telespettatori: quella del manichino completamente somigliante a Hope (interpretata dall’attrice Annika Noelle). Proprio il manichino è stato responsabile di aver creato, nella mente di Thomas Forrester (interpretato da Matthew Atkinson) allucinazioni piuttosto pericolose che lo hanno dilaniato. Il vero dramma, però, è dietro l’angolo.

La vera Hope scoprirà Thomas in preda alle allucinazioni. Hope sentirà Thomas parlare a voce alta: si rivolge al manichino. Poi lo vedrà piangere, urlare, gridare poiché il manichino non reagisce. A nulla serviranno le parole di Hope che vuole calmarlo.

Egli non sta bene, è in uno stato pietoso: si tocca la testa. Tanto che, dopo la fine delle ultime allucinazioni sverrà. Perciò, Hope, insieme a Finn (interpretato da Tanner Novlan) condurranno il giovane in ospedale con l’ambulanza. Un peggioramento improvviso che farà restare tutto il clan Forrester con il fiato sospeso: Thomas dovrà subire un intervento molto delicato.

Quale futuro per Thomas?

E’ stato un edema cerebrale a causare a Thomas le sue allucinazioni. Il giovane, dunque, non aveva problemi mentali. Sentendosi in colpa, Hope non lo lascerà nemmeno un minuto. La ragazza, infatti, entrerà in crisi ripercorrendo con la mente tutti gli episodi trascorsi con Thomas.

Ridge ringrazierà Hope per aver portato il giovane in ospedale, averlo preso in tempo ed assistito benché Thomas non le avesse fatto proprio bene. Il giovane, infatti, era completamente ossessionato da Hope. Un comportamento dettato non dall’ossessione bensì dall’edema celebrale.

Passata la paura per la vita di Thomas, la soap si concentrerà su Liam, protagonista di un’altra vicenda: Liam aveva equivocato un bacio tra Thomas ed il manichino di Hope. Perciò, aveva supposto un tradimento da parte di Hope. Per consolarsi andrà a letto con Steffy (interpretata da Jacqueline MacInnes Wood). Con lei, il figlio di Bill, dovrà chiarirsi poiché capirà che quella che Thomas aveva baciato non era la vera Hope.