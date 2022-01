Antonino Spinalbese furioso: commenta così il ritorno tra Stefano e Belen | FOTO

Antonino Spinalbese furioso: l’hairstylist commenta così il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. I fan sono rimasti senza parole.

L’ex compagno di Belen Rodriguez va su tutte le furie e reagisce così al ritorno di fiamma tra l’argentina e il napoletano. Sui social scoppia il putiferio.

Antonino Spinalbese furioso con Belen

Da settimane ormai non si parla d’altro, che del riavvicinamento tra la showgirl argentina, Belen Rodriguez, e il ballerino napoletano, Stefano De Martino. L’ex coppia è stata paparazzata insieme, negli ultimi giorni, in più occasioni mondane.

Solo qualche giorno fa, la Rodriguez e De Martino sono stati beccati dal settimanale Oggi, uscire da un locale in piena notte dopo essere stati a cena insieme.

Tutto è cominciato quando Belen è ritornata da una vacanza in Uruguay, Sud America, fatta con alcune amiche e ad attenderla in aeroporto c’era proprio l’ex marito. Di Spinalbese invece nessuna traccia.

A quanto pare, il fotografo è rimasto per tutto questo periodo in silenzio preferendo non commentare così il gossip che sta mandando tutti in delirio. Possiamo però ormai affermare con certezza che la relazione tra lui e la conduttrice argentina è definitivamente giunta al capolinea.

In una Instagram Story, la bella Belen si è lasciata scappare dinanzi a suo figlio Santiago, di essere ritornata ormai single. Dopo questo episodio e a seguito delle foto che hanno immortalato la Rodriguez e De Martino insieme, Spinalbese ha deciso di rompere il silenzio e ha parlato tramite i social.

Il commento social del fotografo lascia di stucco

Non si può ancora dire con certezza se Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati insieme ma possiamo dichiarare con certezza che la relazione tra la conduttrice e il fotografo è giunta invece definitivamente al capolinea.

Da giorni si mormora di un riavvicinamento tra i due ex coniugi e se per lunghe settimane l’hairstylist ha preferito rimanere in disparte e soprattutto non commentare questo gossip, ora ha deciso di uscire allo scoperto e dire la sua.

Spinalbese si è esposto sui social e ha pubblicato un post che ha lasciato tutti senza parole. Nelle scorse ore Antonino, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto nella quale si vede lui immerso in un panorama naturale davvero straordinario.

Ad essere curiosa è la didascalia che accompagna l’immagine: “la mia pazienza non ha limiti”. Con questa frase, chiaramente, Spinalbese allude al presunto ritorno di fiamma tra la sua ex compagna e il ballerino napoletano e i commenti arrivati da milioni di follower confermano questa ipotesi.

Molti consigliano al fotografo di non abbattersi e di andare avanti con la sua vita, dedicandosi solo a Luna Marì, la bimba nata proprio dall’amore con Belen. Altri, invece, gli consigliano di smettere di credere in una storia che non avrà mai futuro e di cominciare a voltare pagina.