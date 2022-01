Amici, si mette brutta per Maria: grande allerta per gli allievi: “Programma a rischio”

By

La registrazione di Amici che avrebbe dovuto andare in onda il 30 gennaio, è stata rimandata per via di alcune persone positive al covid.

Ad essere risultati positivi al virus sono stati alcuni ballerini professionisti di Amici.

Il covid colpisce anche Amici

Nella giornata del 26 gennaio 2022 si sarebbe dovuta registrare la puntata di Amici che sarebbe andata in onda domenica 30 gennaio. La registrazione, però, è stata rimandata a causa della positività di alcuni tra i ballerini professionisti. La variante Omicron, quella che si sta rivelando la più trasmissibile tra tutte quelle riscontrate fin ora, sta lasciando poco scampo a tutti. Sembra che sia quasi impossibile evitare il virus e i positivi aumentano. Non fanno eccezione i protagonisti del talent show più seguito della tv.

Fino ad ora, le registrazioni non s’erano mai fermate anche se alcuni giudici (nello specifico, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini) hanno continuato a lavorare in collegamento da casa perché avevano avuto contatti con positivi. Andreas Muller, fidanzato della Peparini, aveva comunicato anche lui, attraverso Instagram che era risultato positivo.

Benché il programma sia passato alla domenica in una fascia oraria insolita, gli ascolti sono stati molto alti e hanno decretato, ancora una volta, un grande successo di pubblico.

Chi è in quarantena?

Il primo a rivelare l’indiscrezione sarebbe stato il sito Quellochetuttivoglionosapere. Stando alle indiscrezioni, tutti i positivi non accusano sintomi gravi e stanno bene. Non è escluso che possano tornare presto nella scuola. Naturalmente, sarà necessario che risultino negativi al tampone dopo la quarantena prevista.

Gli allievi tutti, invece, al momento, stanno bene. Dalla produzione sono state prese tutte le precauzioni e le tutele del caso. Basti pensare che anche il pubblico fa il tampone prima di partecipare alla trasmissione. Intanto, la produzione sta pensando di registrare prima di domenica la puntata rimandata. L’obiettivo è evitare che possa essere compromessa la tabella di marcia. Non è possibile, però, ipotizzare nuove registrazioni stando alla precarietà della situazione che tutto il mondo sta vivendo.

in che senso tre allievi di amici sono positivi immaginate se dovesse succedere anche al gieffepip pic.twitter.com/CT5HXWdPSA — davide (@eristicando) January 25, 2022

Intanto, su Twitter si sprecano i meme e le supposizioni. Alcuni fan del programma, ad esempio, hanno immaginato che uno scenario simile potesse avvenire al Gf Vip. In quel cas, però, sarebbe una strage. Un’ipotesi davvero remota poiché le norme di sicurezza anti covid sono davvero molto rigide. Staremo a vedere come evolveranno questi programmi televisivi e se il covid lascerà loro scampo, e non solo ai programmi televisivi.