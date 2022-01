Scatta finalmente il bacio tra due concorrenti del famigerato programma condotto da Maria De Filippi, dietro le quindi di Amici scoppia la passione. Ecco di chi si tratta.

Nella più rinomata scuola d’Italia, scoppia finalmente la passione tra giovani allievi. In questa edizione sono molti i legami che i ragazzi hanno creato, molti di loro o infatti stanno perfino coltivando nuovi amori. Inizialmente due giovani allievi ci hanno fatto sognare grazie al loro rapporto incredibile. Stiamo parlando della giovane coppia che vede come protagonisti la ballerina Carola ed il cantante Luigi. Con il passare del tempo però, nonostante la ballerina si sia espressamente dichiarata al giovane cantante, i due si sono notevolmente allontanati. Non vi è una causa ben precisa per giustificare questo ambiguo allontanamento, possiamo solo presupporre che sia dovuta a fattori esterni dal loro rapporto.

Inoltre, nell’ultimo periodo il cantante si è completamente avvicinato ad una new entry. Ovviamente la ballerina non ha apprezzato molto questo cambiamento radicale nel loro rapporto, nonostante questo però ha continuato a percorrere la sua strada senza chiedere alcuna spiegazione. O meglio, questo è ciò che i due hanno deciso di far arrivare al pubblico da casa. La verità però pare ben diversa.

Scatta il bacio dietro le quinte, sboccia finalmente l’amore tra i due allievi di Amici

Serena e Albe sono una delle svariate coppie che si sono formate all’interno della casetta in questa nuova edizione del programma. Fra i due è sbocciato l’amore ancor prima che fra Carola e Luigi nascesse qualcosa di tenero. Come ben saprete la giovane ballerina è molto legata all’allieva della Celentano e le due infatti si confidano e confortano a vicenda. Con l’entrata di Sissi, si è letteralmente creato un trio inseparabile formato proprio dalla cantante a dalle due giovani ballerine. Carola, nonostante l’apparenza lontananza di Luigi, continua a provare un forte sentimento nei suo confronti e le due amiche cercano in tutti i modi di aiutarla.

Nella scorsa puntata, mentre tutti erano concentrati sulla sua esibizione, il professore Rudy Zerbi ha deciso di esprimere un suo dubbio. Secondo lui infatti, alcuni allievi non sono completamente sinceri con il pubblico da casa. Fra questi infatti, sempre secondo lui, è scoccato addirittura un bacio dietro le quinte.

Dicendo queste parole il professore ha incrociato lo sguardo con Carola e con Luigi. Al che Serena e Sissi, fedeli compagne della ballerina, hanno lasciato intendere molto e poi sono scoppiate in una fragorosa risata. A quanto pare fra Carola e Luigi è scoccato finalmente un bacio.

Secondo alcuni, Serena e Sissi sono al corrente del tutto e per questo motivo infatti hanno adottato determinati atteggiamenti.