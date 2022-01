Alex Belli, gravissimo al GF Vip “Copione sbagliato, era della prossima puntata” | Fine della storia

L’ex vippone Alex Belli commette un gravissimo errore al GF Vip, sbaglia il copione e svela ciò che accadrà nella prossima puntata. Alfonso Signorini perde le staffe, completamente stufo.

L’ex vippone, nonostante la squalifica dal Grande Fratello Vip, continua a rubare la scena a tutti coloro che sono attualmente all’interno della casa. Lui da sempre ha dimostrato di apprezzare i riflettori ed anzi, ha tentato in tutti i modi di concentrare tutte le attenzioni su sé stesso. Quando ancora era all’interno della casa, ha creato un intimo legame con l’attuale vippona Soleil Sorge. Il triangolo amoroso dei due ha attirato l’attenzione di molti, perfino famosi volti del mondo dello spettacolo hanno criticato notevolmente i suoi comportamenti. Le critiche però non hanno toccato particolarmente l’ex vippone che ha poi continuato il “teatrino” senza preoccuparsi di nulla.

Nell’ultima puntata abbiamo assistito ad una scena davvero inimmaginabile. L’uomo ha deciso di porre fine alla sua relazione con la moglie Delia Duran poiché le sue parole hanno urtato particolarmente i suoi sentimenti. Le ha infatti restituito l’anello di fidanzamento ed ha troncato nell’immediato la loro love story. Subito dopo però, l’uomo ha deciso di parlare con la vippona Soleil Sorge, la quale è stata incoraggiata e confortata.

Alex Belli sbaglia completamente il copione al GF Vip e rivela ciò che accadrà nelle prossime puntate

Come vi abbiamo anticipato, l’ex vippone nella scorsa puntata è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per poter chiarire le cose con la moglie Delia Duran e con Soleil Sorge. Delia ha ricevuto il due di picche mentre Soleil invece è stata elogiata e consolata. Il loro confronto ha suscitato l’interesse del pubblico e dello stesso conduttore che ha tentato in tutti i modi di far capire all’uomo i suoi sbagli. Nonostante i continui interventi del conduttore Alfonso Signorini, l’ex vippone ha continuato imperterrito ad esporre il suo pensiero.

Proprio quando stava per terminare il tempo, a commettere una gaffe inimmaginabile è proprio Soleil Sorge, poi seguita da lui stesso. La ragazza infatti ha fatto riferimento ad una certa lettera da lei scritta, la quale dovrebbe essere un realtà un segreto.

Il vippone, non riflettendo, ha prontamente risposto alla ragazza dicendole che, la regia, ancora non gli aveva mandato nulla. Questa famosa lettera infatti fa parte di un altro copione, ovvero quello delle prossime puntate.

Per essere un attore, questa è stata una grande caduta di stile per molti. Non ci resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.