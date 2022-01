UeD, Gianni asfalta Tina e svela: “C’è scritto nel contratto con Maria” | VIDEO

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne è accaduto l’impensabile, i due opinionisti si sono scontrati pesantemente, non è mai successo prima. “Tutta colpa” di Gemma Galgani: scopriamo cosa è successo.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono migliori amici anche fuori dai riflettori, ma poche ore fa, i due colleghi hanno avuto una forte litigata nello studio di Uomini e Donne a causa di Gemma Galgani: scopriamo cosa è accaduto.

UeD, il gesto che ha spiazzato tutti

La famosa dama torinese, Gemma Galgani, ha compiuto 72 anni, un traguardo molto importante. Ovviamente, Tina Cipollari per un’occasione così non ha potuto non presentarsi a mani vuote.

Infatti, la bella e bionda opinionista ha portato in studio una torta gigante con 75 candeline. Come immaginerete già, le candeline in più non sono una casualità. Ma non è finita qui, perché sul dolce c’erano delle decorazioni un po’ bizzarre.

Per la precisione, la Cipollari ha inserito delle foto non carine e come ad ogni regalo ha affiancato un biglietto di auguri, con delle parole per niente piacevoli, molto offensive, come “cretina” e accuse come di cambiare uomo facilmente.

Un gesto che ha fatto infuriare terribilmente Gianni Sperti. Il collega, difende spesso Gemma Galgani e al suo compleanno non poteva non prendere le sue parti, scatenando così una forte lite in studio con Tina Cipollari: ecco cosa è successo.

Tina Cipollari e Gianni Sperti: la furiosa lite

I telespettatori di Canale 5 sanno bene che non è la prima volta che Tina attacca o offende Gemma. Gianni, si è sempre mostrato divertito alle discussioni che accadono tra le due, ma stavolta no, infatti, ha dichiarato:

“Io mi dissocio da tutto quello che hai detto. Almeno al compleanno potevi essere più gentile. Vorrei vedere te a 72 anni come ci arrivi“

A quel punto la bionda opinionista ha perso completamente le staffe e ha invitato il suo collega a non entrare in merito a queste questioni, perché non avrebbe diritto di parola quanto lei:

“Non devi parlare di quello che faccio io (..) Da contratto c’è scritto che io posso parlare più di te.”

Tina vs Gianni 🔥 Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/ejERyZ0LRf — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2022

La conduttrice è rimasta spiazzata da questo litigio molto acceso tra i due opinionisti, non era mai successo prima, una scena che è diventata subito virale sul web, dato che ha fatto molto scalpore.