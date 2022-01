Roma, chiede aiuto per la compagna che non respira: la polizia la trova morta col corpo pieno di lividi

L’episodio, che sembra il drammatico epilogo dell’ennesima violenza domestica finita in tragedia, si è registrato il 18 gennaio scorso nel quartiere San Paolo, a Roma.

Questa mattina, il compagno della donna trovata senza vita dagli agenti, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La richiesta d’aiuto e la tragica scoperta

Una chiamata al 112, il numero per le emergenze, per una presunta crisi respiratoria che aveva colpito la sua compagna, quella giunta lo scorso martedì mattina da un’abitazione del quartiere San Donato a Roma.

Immediatamente era quindi scattato l’intervento dei sanitari del 118, accorsi per prestare soccorso alla donna.

Una volta giunti nell’appartamento, i soccorritori non avevano potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. A destare particolari sospetti erano stati però i lividi e le ecchimosi che la donna presentava su tutto il corpo.

Era scattata quindi la chiamata alla Polizia. Nell’abitazione, in breve tempo, erano giunti gli agenti della Polizia Scientifica, insieme agli uomini della Squadra Mobile specializzati nella lotta contro i reati di violenza di genere e il medico legale.

Arrestato il compagno

Quei lividi sul corpo della vittima hanno quindi richiesto l’avvio di un’indagine, culminata questa mattina con l’arresto del compagno della donna con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Sono emersi a carico dell’uomo gravi indizi, a testimonianza della sua condotta violenta e vessatoria nei confronti della sua compagna.

Il quadro emerso dalle indagini è dell’ennesima violenza, consumata tra le mura domestiche. La vittima veniva continuamente picchiata, vessata e maltrattata, non solo fisicamente.

La donna si era ormai isolata da tutti, come il suo compagno le aveva chiesto di fare. È plausibile che nei prossimi giorni verrà disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima, per accertare le reali cause del decesso.

I numeri della violenza sulle donne in Italia

Nonostante manifestazioni e proclami, i numeri della violenza e in particolare di quella sulle donne in Italia, raccontano di un’emergenza che non accenna a diminuire.

Come riportano i dati dell’Istat, il 2021 è stato segnato da numerosi omicidi, 289 per l’esattezza. In pratica, una donna ammazzata ogni 3 giorni. Di questi 289 delitti, 116 vittime sono donne, uccise in ambito familiare o dai propri ex partner.

In particolare, le donne uccise per mano dei loro ex, che siano conviventi, mariti o fidanzati, sono 66, stesso numero registrato l’anno precedente.

Un incremento dei delitti del +1% si è registrato rispetto al 2020 considerando il numero totale degli eventi.

Nel 2020 i femminicidi registrati in Italia sono stati 285.