Guido e Clara, la drammatica storia raccontata nel famigerato programma C’è Posta per Te, Maria De Filippi senza parole. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete alcune settimane fa è iniziato il rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. La conduttrice consente ad innumerevoli persone di ritrovare amori perduti o semplicemente riconquistare affetti persi per le innumerevoli complicazioni riscontrate. Nonostante le difficoltà e gli sbagli però, i sentimenti quando sono veri resistono a lontananza ed alle varie discussioni. Purtroppo però, quando le emozioni sono contrastanti e quando gli sbagli appaiono esorbitati, due persone potrebbero allontanarsi senza tener conto di ciò che si conserva nel proprio cuore.

Nelle ultime puntate abbiamo assistito ad una scena del tutto inaspettata, la quale ci ha regalato innumerevoli emozioni. Clara si è rivolta alla conduttrice Maria De Filippi chiedendole una mano, il suo desiderio più grande infatti era quello di ritrovare il suo primo amore. Maria De Filippi ha aiutato la donna ed insieme hanno trovato Guido. Lui ha subito riconosciuto Clara. Nonostante gli anni passati l’uomo appena ha visto il suo volto è scoppiato in una fragorosa risata ed i suoi occhi hanno iniziato a luccicare.

Guido e Clara, la drammatica storia raccontata a C’è Posta Per Te

La stessa conduttrice Maria De Filippi si è commossa sentendo le loro rivelazioni. Tutti i presenti hanno ascoltato in silenzio e si sono commossi insieme quando i due si sono stretti in un lungo abbraccio. Si conoscevano quando erano solo fanciulli, per via dell’evolversi degli eventi però presero delle strade diversi e, dopo innumerevoli anni passati l’io lontana dall’altra, si sono finalmente ritrovati. Dopo la puntata, i due hanno avuto modo di poter ricordare gli anni passati dietro le quinte. Seppur gli anni passati sono poco più di 65, i due ricordano ogni minimo giorno passato insieme.

Clara ha confessato all’uomo di non aver mai smesso di pensarlo e lui, a sua volta, a confessato di aver tenuto le foto perfino dopo il suo matrimonio. Guido ha ammesso di sfogliare quegli scatti perfino davanti la moglie, quest’ultima ha sempre saputo di questo loro legame profondo e sincero.

“Ho ancora le tue fotografie, mia moglie lo sa che ti avevo conosciuto. Ogni tanto mi viene in mano la tua foto e penso: quanto era bella. È passato il tempo, fa presto a passare. Ormai siamo agli ultimi.”

I due successivamente si sono stretti in un lungo abbraccio contenti di aver finalmente trovato la loro dolce metà. Purtroppo però il tempo passato è davvero molto ed i due potranno godere degli attimi passati insieme ancora per poco. Il loro ricordo però rimarrà sempre nel cuore l’uno dell’altra.