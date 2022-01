“Non arrivano i figli” Dramma per la star di Sanremo | Fine del matrimonio

Duro colpo per la star di Sanremo, la quale ha dovuto affrontare un dramma inimmaginabile che portò poi alla rottura definitiva. Tutti i dettagli sulla toccante storia.

Perfino le storie d’amore più coinvolgenti poi, con il passare del tempo, arrivano ad una conclusione poiché non si può assistere sempre ad un lieto fine. Sono rare le coppie che provano dei sentimenti veri nel mondo dello spettacolo, molti infatti tendono solo ad accalappiarsi notorietà senza pensare in alcun modo al rapporto umano. Tendenzialmente infatti queste coppie restano insieme solo pochi anni, a differenza di quelle legate da vere emozioni. Può capitare però che, nonostante l’immenso affetto, qualcosa nella coppia faccia spegnere la scintilla.

Solitamente ci si aspetta che dall’amore di due persone possa nascere un piccolo pargolo come prova vivente del loro affetto. Questo però non è esattamente il sogno di tutti. Alcuni infatti non si sentono abbastanza pronti ad affrontare la vita da un punto di vista completamente diverso, stravolgere le proprie giornate e privarsi di alcune momenti. Per la giovane coppia formata da Andrea Delogu e Francesco Montanari non è stato particolarmente diverso. I due infatti condividevano la propria quotidianità da ormai 7 anni, con il passare del tempo però qualcosa ha stravolto le loro vite.

Sanremo, Andrea Delogu e Francesco Montanari senza figli, il matrimonio in rovina

Tutti sono a conoscenza della separazione della coppia, la quale è avvenuta all’incirca due anni fa. Da allora però i due hanno semplicemente preso le distanze e non hanno mai confessato il vero motivo del loro allontanamento. Contro ogni pronostico, dopo ben 7 anni di condivisione, i due hanno deciso di prendere strade completamente diverse. A parlarne, dopo tutto il tempo passato, è proprio la donna. Durante un’intervista rilasciata a “F” ha confessato i più intimi dettagli che hanno poi portato la coppia alla separazione definitiva.

Ebbene sì, la causa della loro rottura è proprio la mancanza di figli. I due hanno sempre aspettato il momento giusto ma, a quanto pare, questo non è mai arrivato. Entrambi, al momento della separazione, provavano ancora un forte sentimento l’uno per l’altra. Questo però non li ha di certo fermati, la donna ha confessato che, con la mancanza di un figlio e con le vari problematiche affrontate, i due condividevano la propria quotidianità semplicemente per abitudine.

“So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale , forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza.

A quanto pare, secondo proprio quanto riferito dalla donna, ad insistere sull’argomento famiglia era proprio l’uomo, il quale voleva coltivare il frutto del loro amore. Lei però non ha mai pensato di esser pronta al grande passo e, con il passare del tempo l’amore è semplicemente svanito.