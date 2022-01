Kate Middleton ruba il posto ad Andrea, sudditi sconvolti: mai capitato in 300 anni

Kate Middleton ruba il posto ad Andrea di York, i sudditi sono sconvolti. Non succedeva una cosa del genere da 300 anni. Ecco che cosa sta accadendo a palazzo reale. Incredibile.

Andrea Mountbatten-Windsor è il terzogenito della Regina Elisabetta, nonché duca di York. Il principe inglese è nono nella linea di successione al trono britannico. Tra i pargoli della regina Elisabetta, è stato quello che ha provocato più problemi alla famiglia reale.

Da sempre ribelle e poco incline a seguire il protocollo reale, si è ritrovato spesso nei guai. Purtroppo, a causa sua, la vergogna e lo scandalo si sono abbattute sui membri della Royal Family.

Andrea è stato accusato di violenza sessuale ai danni di una diciassettenne, episodio questo accaduto nel 2001 ma ancora oggetto di indagini giudiziali, dato che il principe dovrà prossimamente recarsi a New York per affrontare un lungo processo.

Insieme poi a Epstein, ha messo in piedi un traffico di prostituzione che coinvolgeva giovani donne di età compresa tra i 13 e i 17 anni. A causa di tutte queste illegalità e barbarie umane, Andrea di York rischia non solo di perdere il titolo regale di duca ma molto di più. Ecco che cosa c’entra Kate in tutta questa situazione.

I sudditi sconvolti dalla decisione della sovrana

Andrea di York ha gettato vergogna e infamia sulla famiglia reale tanto che la madre, la regina Elisabetta, ha deciso di ritirare al suo terzogenito gli onori militari privandolo di questa importante e regale responsabilità.

Sapete chi prenderà il posto di Andrea di York? Probabilmente Kate Middleton. Secondo quanto riportato dai media inglesi e internazionali, la duchessa di Cambridge sarebbe, per i Granatieri, la candidata perfetta per sostituire il duca di York nel ruolo di colonnello.

Se così dovesse essere, si tratterebbe di un evento straordinario: Kate sarebbe la prima donna ad assumere una posizione del genere, per elezione, dopo 366 anni. Il Daily Mail afferma che i sudditi sarebbero felici di vedere la Middleton come nuovo colonnello inglese.

Per il momento, questa responsabilità è nelle mani di Elisabetta che ha assunto tutti gli oneri fino ad ora in capo a suo figlio Andrea. Il duca di York, intanto, nei prossimi giorni dovrà recarsi a New York per sostenere un processo civile e rispondere alle accuse di violenza sessuale nei confronti di Virginia Giuffre, violentata dal duca di York all’età di 17 anni.