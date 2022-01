Iliad, clamorosa rivoluzione: Lo aspettavano tutti i clienti | Momento storico

Iliad si è distinta in questi anni per aver adottato una filosofia di trasparenza sul mercato italiano riguardo la sua offerta mobile, ora ha annunciato la sua offerta per la telefonia fissa.

il lancio di Iliad, società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni, Fibra fino a 5 Gbps complessivi in download e 700 Mbps in upload.

Iliad, clamorosa rivoluzione

Il mercato mobile ha subito una rivoluzione con Iliad, con l’arrivo introduzione dell’offerta di 30 GB a soli 5,99 euro/mese. Le sorprese continuano ed Iliad ha annunciato arrivi che intendono rivoluzionare il mercato fisso.

Si tratta di un’offerta che ha raccolto, dal maggio 2018, 8 milioni e mezzo di utenti mobili e ora punta molto sul prezzo per entrare a pieno titolo nel mercato della telefonia fissa.

L’amministratore delegato Benedetto Levi, nel corso di un evento diffuso in streaming ha parlato dei dettagli dell’offerta FTTH che include il router iliadbox ( 100% made in Iliad è concesso in comodato d’uso gratuito), grazie al quale si può raggiungere una velocità massima in download di 5 Gbps.

Telefonia fissa e trasparenza

La parte pulsante dell’offerta è appunto il nuovo router, la iliadbox, che in grado di connettere 6 milioni di case a una velocità di download di 5 gigabit al secondo complessivi (da ripartire fra 3 porte Ethernet e Wi-fi).

Si tratta di un dispositivo a forma circolare, di piccole dimensioni e con un display che permette di impostare la connessione WiFi su smartphone, semplicemente inquadrando un codice QR.

L’offerta fornita è la seguente:

15,99 €uro al mese per gli utenti mobili di Iliad, per sempre.

Chi non è utente Iliad 23,99 €uro al mese, per sempre anche in questo caso ovviamente.

Il costo di installazione è di 39,99 €uro.