Gerry Scotti totalmente pazzo di lei: così non l’abbiamo mai visto | VIDEO

Gerry Scotti si è mostrato visibilmente commosso in una delle sue ultime apparizioni televisive. Vediamo cosa è successo.

Durante la sua ospitata televisiva, gli occhi di Gerry Scotti, oltre a sembrare lucidi, erano completamente innamorati.

Gerry Scotti ad Amici

Domenica 23 gennaio, alle 14, è andata in onda, come di consueto, una nuova puntata di Amici 21. Nella puntata, questa volta, era presente Gerry Scotti, in qualità di giudice d’eccezione. Il compito del presentatore era quello di fare la classifica delle cover che gli allievi di canto hanno presentato in settimana. Altre due classifiche sono state stilate da Linus e Pippo Baudo.

Successivamente, c’è stata la decisione del professore della scuola Rudy Zerbi. Durante la puntata sono state consegnate anche le maglie in vista del serale. Proprio a Rudy Zerby, collega anche a Tu si que vales, Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina dicendo appena entrato:

“Mi stanno tutti simpatici tranne uno”

Facendo riferimento proprio al professore di Amici. Una battuta che ha fatto rivivere agli spettatori i siparietti ludici che si creavano nell’altra fortunata trasmissione Mediaset. Una trasmissione che ha permesso al conduttore di creare un solido legame sia con Zerbi che con la padrona di casa Maria De Filippi.

L’esibizione di Sissi

Vedere la commozione negli occhi di Gerry Scotti non è una novità. Il presentatore, infatti, si lasciava andare spesso alle emozioni anche quando era al timone di Tu si que Vales.

E’ più difficile, però, scorgere nei suoi occhi affetto. Quello che ha provato per Sissi nel momento in cui si è esibita con la sua cover di Pino Daniele.

Un’emozione provata, quella per l’esibizione di Sissi, che non è stata pari a quella provata da Scotti per la performance di Crytical. Il cantante, infatti, ha dedicato la sua cover al padre. Una volta finito di cantare, Gerry Scotti si è bloccato per poi giustificarsi con un:

“Non riesco a parlare, sono un po’ emozionato”.

Gerry completamente pazzo per Sissi, ti capiamo Gerry 😍 #amici21

Nonostante le sue emozioni, però, la classifica da lui stilata è stata ben diversa. Stando al suo gusto personale, infatti, in cima alla chart è stato messo LDA che ha ottenuto 9. Al secondo posto, in pari merito, i due cantanti che lo hanno fatto emozionare ovvero Crytical e Sissi con un 8,5. Sempre a pari merito Alex e Calma con un 8, hanno conquistato il terzo posto. Luigi ha conseguito un 8- mentre Aisha ed Albe 7,5. L’eliminata è stata Rea con 7.