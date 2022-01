La notizia è ufficiale, un nuovo canale Mediaset sarà disponibile sul digitale terrestre. Ecco tutti i modi per poterlo trovare su ogni dispositivo mobile o fisso.

Il mondo legato alle televisione sta decisamente cambiando, la cinematografia si sta evolvendo ed i modi per poter passare una serata cinema nelle proprie case è proprio dietro l’angolo. Sono innumerevoli infatti le piattaforme che consento ai svariati utenti di poter accedere ad una vasta lista di film e serie TV. Bisogna ammetterlo, questo cambiamento ha fatto sì che la televisione italiana iniziasse a perdere qualche colpo. Il numero dei telespettatori è notevolmente sceso e gli autori si ritrovano a svolgere il doppio del loro lavoro semplicemente per acchiapparsi qualche ascolto in più.

La famigerata casata Mediaset, non ha subito gravi perdite, nonostante questo però ha deciso di mettersi ai ripari proponendo un canale del tutto nuovo che offrirà infinite possibilità di visione allo spettatore. Tutto questo rientra in un nuovo progetto che vede come protagonisti tutti i capolavori della filmografia internazionale. Il canale ovviamente sarà rigorosamente gratuito cosicché tutti potranno accedervi. Riuscire nell’impresa appare alquanto difficoltoso, in realtà però è molto semplice. Vi basterà infatti seguire alla lettera le indicazione inserite in seguito.

Nuovo canale della Mediaset sul digitale terrestre, come poterlo trovare su tutti i dispositivi

Come ben saprete oggi è tutto molto diverso, i programmi trasmessi in diretta televisiva sono visibili perfino sui vari dispositivi mobili. Per offrire un servizio ancora più efficiente infatti, il canale verrà trasmesso ovunque. Quest’ultimo si chiamerà Twentyseven e sostituirà il famoso canale Paramount Network. Sarà disponibile sul 27 sul digitale terreste e posizionato sul 158 per tutti coloro che posseggono Sky. Offrirà una vasta lista di titoli internazionali in modo completamente gratuito. Inoltre sarà visibile perfino sui dispositivi mobili come ad esempio smartphone, tablet o pc.