Charlene di Monaco, il regalo di Alberto per il suo compleanno ha lasciato tutti senza parole: sudditi in lacrime.

La regina di Monaco compie gli anni e Alberto la sorprende con un regalo speciale. Il mondo si commuove.

Charlene di Monaco compie gli anni

Il 2021 è stato un anno molto difficile per la consorte di Alberto II che sperava in tempi migliori ma il 2022 non è iniziato ugualmente nel migliore dei modi. Per circa 8 mesi la sovrana di Monaco è stata ricoverata in Sudafrica, lontano dalla famiglia, per curare una brutta infezione che ha colpito gola, naso e orecchie intaccando persino il cervello.

Charlene si è dovuta sottoporre a ben tre operazioni chirurgiche che hanno richiesto una lunga riabilitazione. A novembre è ritornata a palazzo reale per ricongiungersi con il marito e i figli ma ha avuto un crollo psicofisico ed è stata ricoverata nuovamente, questa volta in Svizzera.

Il 25 gennaio la regnante ha spento 44 candeline e il suo consorte l’ha sorpresa con un regalo speciale che ha commosso tutti.

Il regalo di compleanno per la regina di Monaco

Charlene di Monaco il 25 gennaio ha spento 44 candeline e il suo consorte, Alberto II, ha voluto sorprenderla con un regalo speciale. Sui canali social ufficiali del palazzo di Monaco è comparso un video che ha commosso tutti.

Nel filmato in questione si vedono immagini tratte dalla vita di Charlene, sono mostrati tutti i momenti più belli vissuti dalla principessa di Monaco: dalle gare di nuoto agli eventi ufficiali a cui ha preso parte, dal matrimonio con Alberto alla nascita dei gemelli. Spazio anche alla sua infanzia con alcuni scatti che vedono una piccola futura principessa a scuola o a divertirsi con gli amici.

Questo filmato è stato molto apprezzato dalla regina che lo ha riproposto anche sulla sua pagina Instagram ufficiale. Il compleanno di Charlene non è stato, purtroppo, un lieto evento.

Secondo fonti ufficiali, la principessa sta vivendo un momento davvero drammatico. Attualmente è in Svizzera per curare un esaurimento psicofisico che l’ha molto debilitata. I media internazionali dicono che la sovrana ha perso molto peso e che è arrivata a raggiungere solo 46 kg, davvero troppo pochi per lei che è alta 1.77 cm.

Si dice inoltre che non si alimenta più autonomamente ma che è costretta a nutrirsi attraverso flebo. Il suo compleanno lo ha trascorso dunque in isolamento, lontano da tutti. Alberto di Monaco ha affittato una lussuosa villa vicino a Zurigo per far sentire la sua presenza alla moglie.

In tanto Charlene continua il suo ricovero in una clinica che costa ben 130.000 euro a settimana e che, si dice, sia specializzata nella cura di ogni forma di dipendenza. Si sospetta infatti che la principessa si stia disintossicando da una dipendenza da sonniferi.