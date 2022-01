Avanti un altro, quanto guadagna lo Iettatore? “Prende più di un medico”

Si chiama Franco Pistoni e, da diversi anni, è lo Iettatore della trasmissione tv Avanti un altro. Vediamo quanto guadagna.

Lo Iettatore di Avanti un altro ha 65 anni ed è un attore che ha collaborato anche con registi importanti.

Il mini mondo di Avanti un altro

Avanti un altro, la trasmissione televisiva condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è tornata in onda. Il game show, considerato tra i più folli della televisione italiana, è giunto alla sua settima edizione e va in onda su canale 5 generalmente prima del tg5 della sera. Il cachet di Paolo Bonolis è stellare.

Si è vociferato, in passato, che il conduttore, per ogni puntata avrebbe percepito ben 40000 euro. Una cifra in grado di assecondare lo stile di vita condotto da sua moglie Sonia Bruganelli, assidua utilizzatrice di jet privati e cliente fissa da Gucci. Il che giustificherebbe anche perché, il conduttore di Avanti un altro, viene considerato come tra i più ricchi d’Italia.

Anche altri protagonisti del game show, però, percepiscono cifre che farebbero impallidire un semplice impiegato ma anche un medico di base. Vediamo perché.

Lo stipendio stellare dello Iettatore

La Bonas, la bellissima Sara Croce che fa la sua comparsa in bikini ad ogni puntata, verrebbe pagata ben 1000 euro a volta. Ecco perché è facile fare una stima di quanto potrebbe incassare un artista poliedrico come lo Iettatore.

Sì perché Franco Pistone, benché sia un volto noto del piccolo schermo, ha collaborato con diversi registi nel corso della sua carriera. In molti ricordano anche altre sue apparizioni televisive tra cui Grande Fratello e Chi ha incastrato Peter Pan. Pistone, però, ha recitato anche in film del calibro de Il nome della rosa nel 1986 accanto a Sean Connery. Inoltre, ha partecipato a Don Matteo e ne I ragazzi della 3C.

L’attore tiene molto alla sua vita privata, anche se ha un profilo Instagram pubblico, e non si sa se sia sposato o meno. Una cosa però, si sa: è padre di una ragazza chiamata Chandra.

Ma se la Bonas prende 1.000€ al giorno figuratevi quanto guadagna lo iettatore…. più di un medico 😂 pic.twitter.com/MU0CnkLK87 — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 23, 2022

Inoltre, Pistone ama suonare il basso ed il contrabbasso. Si dedica anche alla scrittura di poesie alcune delle quali gli hanno permesso di vincere il Premio Nazionale Poesia del Levante 84. Non è escluso, dunque, che il suo compenso per la partecipazione al game show di Canale 5, potrebbe essere ben superiore a quello della Bonas e avvicinarsi a quello di un medico.