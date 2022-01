Ad Amici 21 di Maria De Filippi, le tensioni e gli scontri non mancano mai. Nelle scorse ore, due famosi allievi hanno avuto un duro scontro all’interno della casetta del talent di Canale 5: scopriamo cosa è accaduto.

Come ben saprete, nella casetta di Amici può accadere l’impensabile, infatti, nelle scorse ore una feroce lite tra i due cantanti più amati della scuola di Canale 5, ha attirato l’attenzione del pubblico. Sono volate parole pesanti e ormai la pace sembra essere molto lontana: scopriamo cosa è successo.

Amici, la furiosa lite tra i due cantanti: cosa è accaduto

Nella casetta di Amici 21, è nata una nuova discussione tra due amatissimi allievi. I protagonisti della feroce lite sono proprio Luigi e Alex. Tutto è iniziato dopo il confronto che quest’ultimo ha avuto con Rudy Zerbi.

Il serale si avvicina e l’insegnante di canto vuole mettere sempre più alla prova i ragazzi. Proprio per questo, ha deciso di far sfidare Alex e Calma, perché il primo, pochi giorni fa, parlando dello sfidante ha detto:

“Non batterebbe nessuno”.

Una dichiarazione che Rudy non ha proprio mandato giù, ha trovato il comportamento del ragazzo molto prepotente e ha ritenuto l’uscita del giovane davvero fuori luogo. Dopo questa discussione con l’insegnante, Alex ha voluto sentire l’opinione dei suoi compagni, ma Luigi non si è espresso sulla questione e ciò ha scatenato l’ira del cantante: scopriamo cosa si sono detti.

Volano parole pesanti: la feroce lite

Luigi e Alex sono molto amici, ma nelle scorse ore si sono scontrati pesantemente. L’allievo, in merito alla sfida tra il suo compagno e Calma, non ha espresso nessun parere perché non se la sente di giudicare il cantante senza conoscerlo.

E’ stata immediata la reazione di Alex che ha subito accusato Luigi di non avere il coraggio di dare un giudizio. A quel punto i toni si sono alterati e Luigi Strangis ha perso completamente le staffe:

“Non è paura. Non me ne frega un ca**o del tuo pensiero. Tu parli e non conosci le cose”

Punti di vista a confronto tra Alex e Luigi! #Amici21 pic.twitter.com/qMltnCHCwz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 25, 2022

Luigi sostiene di non sentirsi un critico o un giudice, proprio per questo non ha la necessità di esprimere un suo parere su questa sfida. La discussione è andata avanti per un bel po’ e la possibilità che torni il sereno tra i due si fa sempre più lontana.