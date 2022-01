Amici, ex allievo ritorna nella scuola ​come concorrente: pubblico in delirio

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma un ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha annunciato il suo ritorno nella scuola più amata di Canale 5: scopriamo di chi si tratta, non ci crederete mai.

La scorsa settimana, ad Amici di Maria De Filippi ben quattro allievi sono tornati a casa, ma uno di questi, nelle scorse ore attraverso i suoi canali social, ha annunciato il suo ritorno nella scuola. Lui è un ballerino super amato dai telespettatori di Canale 5: scopriamo di più.

Amici, chi è l’allievo che potrebbe ritornare: tutti i dettagli

Nella puntata del 16 gennaio di Amici di Maria De Filippi, una sfida in particolare ha cambiato completamente la classe della scuola più amata di Canale 5. Stiamo proprio parlando di quella tra Cristiano, allievo della maestra Celentano, e Christian di Raimondo Todaro.

Quest’ultimo ha voluto fortemente questa sfida per dimostrare alla professoressa di danza classica che Christian è un ballerino molto talentuoso, infatti, l’insegnante ha detto: “Se se ne va via Christian, aveva ragione la Celentano. Altrimenti non è così”.

I due alunni si sono esibiti in una performance con i tacchi molto difficile, a giudicare la sfida è stato Garrison Rochelle. L’ex professore di Amici ha deciso che a vincere è l’allievo di Raimondo.

Una grande delusione per Cristiano che ha dovuto abbandonare per sempre la scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma nelle scorse ore, attraverso il suo profilo social, ha “annunciato” il suo ritorno come concorrente, le sue parole non sono affatto passate inosservate: scopriamo cosa ha detto.

Cristiano La Bozzetta ritorna nel talent? Le sue parole

Cristiano La Bozzetta è stato uno degli allievi più amati del talent di Canale 5. Il ballerino ha conquistato il pubblico di Amici di Maria De Filippi in pochissimo tempo. La sua eliminazione ha scosso molto i telespettatori, infatti, sono in molti a sperare in un suo ritorno. Poco fa, attraverso il suo profilo Instagram, ha dichiarato:

“Non ho pensato che potevo far finta di presentarmi come latinista e rispuntare come un fungo. Non vi liberate mica di me eheh!”

"stavo pensando di ripresentarmi come latinista"

cristiano io ti amo #Amici21 pic.twitter.com/T2jCUyuK7Y — giulia (@edserssmile) January 23, 2022

La battuta ironica del ballerino di danza classica ha fatto divertire moltissimo i suoi follower, ma alcuni l’hanno vista come una chiara frecciatina a Raimondo Todaro, insegnante di Amici e danzatore di latino-americano.