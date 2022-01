Peperoni, come sceglierli: l’incredibile errore che commettiamo tutti

By

I peperoni danno molto sapore alle nostre ricette, sia come contorni che come primi piatti. Ma bisogna saperli scegliere bene in modo che si esprimano a meglio con i condimenti.

Il peperone è un alimento ipocalorico che favorisce l’assorbimento del ferro e rafforza il sistema immunitario.

Come scegliere i peperoni al mercato

Possiamo trovarli sui banchi del mercato tutto l’anno, però d’estate sono coltivati nei campi all’aperto, questo fa si che il costo sia inferiore. In inverno invece sono coltivati nelle serre, questo fa inevitabilmente alzare il prezzo. Un ulteriore tipologia di peperoni sono quelli che arrivano dalla Sicilia, considerati i migliori e costano quindi un po’ di più.

La scelta dei peperoni è molto importante perché abbiano un gusto croccante e acquoso, un elemento che si ottiene solo se sono compatti.

Inoltre il gambo o peduncolo deve presentarsi di un bel colore verde e non opaco o avvizzito, su tutti i diversi modelli di questo ortaggio.

Rosso, verde e giallo

Nello scegliere questo frutto ci troviamo in presenza d 3 colori base: rosso, giallo e verde. Il peperone rosso è mediamente dolce, ovvero è aspro al punto giusto.

Inoltre il peperone verde è un’ortaggio ancora in fase di maturazione, ma che ha un alto contenuto di vitamine A e C, e poche calorie. Si ratta di un ortaggio indicato quando si segue una dieta in quanto contiene molta acqua e fibre.

Quelli rossi invece, sono più maturi e sono i più nutrienti di tutti, hanno 11 volte più beta-carotene, 8 volte più vitamina A e 1,5 volte più vitamina C dei peperoni verdi.

Il peperone giallo invece è molto più dolce, del tipo che possiamo inserire a crudo in una fresca e variegata insalata. I peperoni di colore verde invece hanno un sapore un po’ più forte ed aspro. Logicamente la scelta del peperone dipende molto dal tipo di ricetta che vogliamo cucinare.

Senza nulla togliere alla bontà dei peperoni ad una o tre punte, la scelta migliore, se volete andare sul sicuro, dovrà ricadere sul peperone a 4 punte. Questo perché i peperoni a quattro punte sono migliori di tutti, sono decisamente i più buoni.