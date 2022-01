Il padre del 12enne, residente nel comune di Campiglia Marittima, Livorno, ha contattato il Comune per riferire il terribile atto di cui è rimasto vittima il figlio.

L’aggressione è avvenuta la scorsa domenica pomeriggio nel parco Altobelli di Venturina Terme.

Un ragazzino di 12 anni preso a calci e pugni, riempito di sputi e offese: è l’ignobile atto di violenza perpetrato ai danni di un adolescente di Campiglia Marittima, nel livornese.

L’adolescente sarebbe stato violentemente offeso e aggredito da due ragazze di 15 anni perché ebreo. La sua “colpa” ai loro occhi sarebbe stata la nazionalità diversa.

A raccontare l’accaduto, con parole che poco spazio lasciano all’immaginazione, è stata la sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati.

Sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino del paesino toscano ha espresso tutto il suo sgomento e sconcerto per l’ennesimo episodio di bullismo, che nulla sembra aver imparato dalla drammatica storia che tra qualche giorno ci prepariamo a commemorare.

“Un ragazzino aggredito, picchiato, offeso, umiliato per il suo credo religioso. Apostrofato, deriso e assalito dagli sputi di due quasi adolescenti. Mi dispiace per la crudezza della descrizione, ma niente di paragonabile rispetto a quello che quel ragazzino si porterà dentro per sempre. Inammissibile. Gravissimo. Sconcertante. Inimmaginabile”

si legge nel duro post di denuncia della sindaca.

Nel livornese un bambino ebreo è stato insultato e picchiato. “Devi morire nel forno”, gli hanno urlato. Non ci sono parole per commentare questo orrore. La società deve iniziare a riconoscere l’antisemitismo, a vederlo, a combatterlo. Non c’è spazio morale per l’indifferenza.

— caterina biti (@caterinabiti) January 25, 2022