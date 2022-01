Nell’ultima puntata di UeD, Gemma Galgani ha avuto un colpo di fulmine per un nuovo cavaliere del parterre. Vediamo cosa è successo.

Gemma di UeD ha appena festeggiato i 72 anni e Tina non ha tardato a farle recapitare una divertente torta.

Gemma e il compleanno a UeD

La dama storica di UeD Gemma Galgani ha appena spento le 72 candeline. Nel corso dell’ultima puntata del programma, l’opinionista Tina non ha mancato di festeggiare la dama con un’esilarante torta. Sul dolce, invece che il numero 72 c’era il 75; c’erano stampate delle foto della celebre mummia e di alcuni cactus.

Non è mancato anche un regalo per la tronista che, però, non ha scartato in diretta perché un po’ volgare, stando alla stessa Tina. Un’età, stando a quanto ha detto Gianni Sperti, che Gemma di UeD si porta davvero benissimo. Certo si è sottoposta a dei ritocchini ma la sua verve e la sua voglia di innamorarsi sono senza paragoni.

Le sue ultime frequentazioni, però, non sono state molto positive. Forse è proprio per questo che, non appena Gemma ha visto nel parterre di UeD un volto nuovo, si è lanciata. Vediamo cosa è successo.

Il colpo di fulmine

Gemma ha potuto scorgere, sin dal suo ingresso in studio, nuovo cavaliere. Per questo, dopo i festeggiamenti irriverenti organizzati da Tina Cipollari, la Galgani non ha mancato di invitare, con il permesso di Maria, il nuovo arrivato a centro studio.

Tanto che, la stessa Maria De Filippi ha chiesto cosa stesse succedendo alla dama torinese esclamando:

“Gemma ho visto che ti sei incantata, ma cosa ti sta succedendo? Lui è appena entrato”.

L’uomo, nato nel 1950, si chiama Massimiliano, è di Firenze e, nella sua vita, è stato stilista e costumista. Massimiliano è apparso abbastanza spaesato e, la per la, non ha compreso le avances di Gemma. Fino al punto in cui, Gemma si è lanciata in un ballo sexy per Massimiliano. Il ballo, sulle note di Nove Settimane e Mezzo, l’ha vista avvicinarsi molto al cavaliere e poi sedersi sulle sue ginocchia.

Alla fine del ballo, dopo che Gemma ha offerto lui anche un caffè, Massimiliano ha affermato che nessuna donna l’aveva mai cercato in quel modo e che, benché sia un uomo parecchio moderno, le emozioni della puntata sono state davvero forti per lui. La prossima volta, ha promesso a Maria che si diletterà nel canto.