Federico Fashion Style, il suo provino per il GF a 18 anni: “È un’altra persona”

Federico Fashion Style, alla tenera età di 18 anni fece un provino per il GF con la speranza di diventare famoso. Oggi è completamente diverso da allora.

Nelle ultime ore si sta parlando molto del famosissimo parrucchiere dei Vip. Lui ha da sempre rincorso il sogno di fare carriera nel mondo dello spettacolo così da poter aprire il salone dei suoi sogni e fare ciò che veramente ama. Da un paio d’anni, finalmente il suo sogno si è avverato ed oggi è il ragazzo più richiesto nei più famosi salotti televisivi. Prima di ottenere tutta questa notorietà però era semplicemente un ragazzo qualunque che, come molti, sognava di fare carriera e vivere una vita da film americano. Perfino quando era solo un adolescente ha tentato di farsi spazio fra i grandi volti, inizialmente però ha ottenuto scarsi risultati.

Con il tempo è riuscito a costruirsi un nome fino a raggiungere una fama inimmaginabile. Non tutti sanno però che, quando era solo un ragazzo fece un provino per poter entrare a far parte del cast di uno dei programmi più rinomati della televisione italiana. Lui da allora è cambiato completamente tanto da non essere neanche più riconoscibile. Nelle ultime ore però è finalmente spuntato un video sul suo passato, dove viene ripreso all’età di 18 anni.

Federico Fashion Style ai provini per il GF, oggi è completamente diverso

Come vi abbiamo già anticipato, nelle ultime ore ha iniziato a circolare un video che ritrae il famoso parrucchiere nelle vesti di un semplice adolescente che rincorre un sogno. Si presentò semplicemente con il nome, ovvero Federico, confessando il suo sogno nel cassetto. Bisogna ammettere che da allora sono innumerevoli i cambiamenti affrontati dal ragazzo, oggi infatti è un uomo completamente diverso.

Inoltre bisogna tener conte perfino che allora erano sicuramente altri tempi, altre mode, l’estetica di ognuno di noi era completamente differente da quella attuale. Lui portava una semplice maglia ed un paio di blue jeans, la cosa più caratteristica però erano sicuramente i capelli.

Oggi quel taglio non avrebbe riscosso molto successo, a quei tempi però era uno dei tagli più usati dai giovani. Rivedendo quelle riprese, il parrucchiere si sarà sicuramente emozionato, inoltre sono state trasmesse perfino in dei salotti televisivi e lui era rossa dall’imbarazzo.

Federico Fashion Style, provino per il GF a 18 anni

Oggi però può considerarsi realizzato, nonostante il suo percorso non sia iniziato proprio nel migliore dei modi e le sue aspettative riservate in quel provino andarono presto in fumo.