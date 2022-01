La conduttrice del rinomato talent Amici ha già previsto tutto, la ballerina Cosmary trascorrerà delle pessime giornate. Ecco tutta la verità celata dietro le parole di Maria De Filippi.

Nelle ultime settimane, all’interno della casetta, i giovani talenti coltivano molta tensione. Ormai il serale è quasi alle porte ed il loro posto all’interno del programma non è affatto garantito. Sono svariate le richieste dei professori ed i giovani talenti sono notevolmente sotto pressione. Le aspettative sono altissime e delle volte i ragazzi non riescono a soddisfare le richieste dei professori. Molti dei piccoli volti che si sono presentati hanno dovuto abbandonare il programma. La paura di non poter raggiungere i propri obbiettivi inizia a farsi largo nei pensieri di tutti gli allievi.

Tutti, maestri e conduttrice compresa, si aspettano molto da loro. Inizialmente gli occhi erano puntati verso Albe e Serena, successivamente però i protagonisti di questa edizione sono diventati altri. La relazione fra Alex e Cosmary ha suscitato molto interesse, il pubblico infatti è follemente innamorato della loro love story. Alex è un ragazzo molto calmo e riservato, per questo motivo ha deciso di procedere molto lentamente. Nonostante questo però i due contano molto l’una sull’altro. Li vediamo confortarsi a vicenda e sostenersi h24/7.

Cosmary dovrà affrontare una lunga settimana per via di Alex, Maria De Filippi ha previsto tutto

Nella scorsa puntata il giovane cantante ha riscontrato diversi problemi, lui pur essendo sempre pacato e gentile ha perso completamente le staffe. Il tutto deriva da una decisione presa dal maestro Rudy Zerbi, il quale non è completamente convinto delle capacità del ragazzo. Per questo motivo infatti lo ha messo in sfida con un nuovo giovane volto che potrebbe prendere parte al cast di questa nuova edizione. Il tutto ha reso il cantante molto nervoso poiché non condivide affatto le considerazioni fatte da Rudy nei suoi confronti.

Facciamo chiarezza, l’ultima puntata del talent ha scosso molto il ragazzo. Lui non ama condividere i suoi pensieri con persone che non reputa amiche o comunque particolarmente legate a lui. La conduttrice del programma, essendo a conoscenza del suo carattere particolare, aveva già previsto tutto.

Come da lei predetto, dopo la puntata il ragazzo si è prontamente sfogato con la giovane ballerina in casetta. Da allora non ha perso tempo ed ha continuato a rimuginare sulle parole del maestro. Si è sfogato principalmente con la ballerina, la quale lo ha ascoltato in silenzio per poi confortarlo e rassicurarlo.

Alex non ha affatto accettato il confronto con il nuovo giovane volto e, conoscendolo, continuerà a trattare l’argomento per tutta la settimana. Per questo motivo infatti la conduttrice Maria De Filippi ha consigliato un paio di tappi per le orecchie alla ballerina Cosmary che, instancabilmente, continuerà a dare forza al ragazzo.