Christian De Sica racconta come è cambiata completamente la sua vita durante il dramma del funerale del padre. Una verità inaspettata che ha stravolto la sua quotidianità.

Come ben saprete lui è un famosissimo attore che negli anni si è fatto spazio tra i più grandi volti del mondo del cinema e dello spettacolo. Oggi la sua fama lo precede, non tutti però conoscono dettagliatamente la sua storia, la sua infanzia e tutto ciò che appartiene alla sua vita personale. Da sempre molto legato alla sua famiglia, nonostante le varie complicazioni che si sono presentate sul suo cammino. Con la sua estrema sensibilità sdrammatizzata dal suo carattere spiccato e dalla sua incredibile simpatia, ha affrontato difficoltà inimmaginabili.

Sono passati ormai innumerevoli anni dalla morte del padre, anch’esso grande volto famoso nel mondo della cinematografia. Attore e regista che ci ha fatto sognare con le sue incredibili narrazioni ed interpretazioni d’altri tempi. Oggi di lui non resta che il ricordo della sua innata bravura e i numerosi capolavori interpretati e prodotti da lui stesso. La sua morte ha particolarmente condizionato la vita di Cristian, nonostante lui cerchi sempre di apparire allegro e spensierato, ha vissuto infatti momenti di crisi per la grave perdita. Dopo anni, l’attore torna a parlare in televisione della morte del padre, portando con sé però una verità sconvolgente.

Christian De Sica e la verità inaspettata appresa durante il lutto del padre Vittorio

Come già anticipato in precedenza, Vittorio era un uomo di gran classe che ha ottenuto un successo clamoroso soddisfacendo praticamente tutte le sue aspettative. Alla sua famiglia ha trasmesso i valori necessari per vivere una vita onesta e piena di emozioni. Negli anni, con la fama che continuava a crescere a vista d’occhio, l’uomo si è creato una famiglia. Non tutti sanno però che Vittorio si è dato molto da fare nella sua gioventù.

Christian, invitato al programma televisivo condotto dal famoso conduttore Bruno Vespa, Porta a Porta, si è raccontato pubblicamente. L’attore ha deciso infatti di rivelare una verità nascosta a molti. Il giorno del funerale del padre, durante la metabolizzazione del lutto, davanti ai suoi occhi si presentò una donna. Quest’ultima ha confessato di essere la figlia di Vittorio.

“Quel giorno del funerale, in un momento tremendo della mia vita. Io stavo lì con mia mamma e con i miei fratelli, vedo una signora che mette una Madonnina di plastica. Si gira ed ha la mia faccia. Una donna di 50 anni che mi dice: ‘Sono la figlia di Lina, la sarta di tuo padre’. Era me, uguale, con la stessa faccia.”

Queste sono le parole dell’attore, usate per raccontare a tutti i presenti ed al pubblico da casa come ha realmente conosciuto la sorellastra. Ovviamente il tutto è stato raccontato con simpatia, per lui però non deve esser stato molto semplice accettare quell’assurda verità.