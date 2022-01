Anna Tatangelo, lo fa per la prima volta in TV: “Spero mamma non mi stia guardando”

Anna Tatangelo sconvolge tutti, lo fa per la prima volta in TV. Il pensiero va alla sua mamma. La cantante teme che la donna possa provare vergogna. Ecco che cosa ha combinato l’artista.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio lascia tutti senza parole e per la prima volta lo fa in TV. Ecco che cosa ha avuto il coraggio di fare la famosa cantante.

Anna Tatangelo sorprende tutti

Con la sua voce straordinaria e graffiante, Anna Tatangelo ha rivoluzionato il mondo della musica. Inizia la sua carriera da giovanissima partecipando ad alcune manifestazioni canore.

Il successo arriva per lei nel lontano 2002 quando, a 15 anni, vince il Festival di Sanremo con il brano doppiamente fragili nella categoria Giovani. La sua bravura, la sua professionalità ma anche il suo saper stare sul palcoscenico, la porteranno a condurre Sanremo Top insieme a Pippo Baudo.

Da quel momento per lei la strada del successo è ormai scritta. Collaborerà con artisti di fama nazionale e internazionale e proprio sul palcoscenico incontrerà Gigi D’Alessio che al tempo era ancora sposato con Carmela Barbato.

I due per un po’ intratterranno una relazione clandestina per poi uscire allo scoperto. Dopo tanti anni di amore e un figlio insieme, il piccolo Andrea, qualche anno fa si sono detti addio e oggi conducono vite completamente separate.

Sempre attenta e mai fuori posto, Anna Tatangelo ha suscitato però l’attenzione di tutti per aver fatto una cosa che ha lasciato senza parole. Ecco che cosa ha avuto il coraggio di fare per la prima volta in TV.

La cantante lo fa per la prima volta in TV, il pensiero va alla mamma

Anna Tatangelo ha una carriera straordinaria alle spalle e un futuro roseo ancora da programmare. Oggi è una cantante affermata e una donna felice accanto al suo compagno Livio Cori. È inoltre mamma del piccolo Andrea nato dall’amore con Gigi D’Alessio.

Nonostante la loro relazione sia finita, i due continuano a volersi bene e a rispettarsi. Anna è una donna molto riservata, timida e sempre rispettosa, mai fuori posto eppure, anche lei ha fatto qualcosa che ha sorpreso tutti.

Sapete che cosa ha combinato la famosa cantante? Ha fumato il narghilè. L’artista qualche tempo fa si è recata in Egitto per uno shooting fotografico e si è resa protagonista di un video che ha lasciato tutti senza parole.

Nel filmato in questione la Tatangelo prova per la prima volta il narghilè e dopo aver affermato di non essere fumatrice e astemia, decide di voler provare questa usanza del posto. Il suo pensiero va però alla mamma: “Mamma non guardare” dice la cantante, temendo di deludere l’amato genitore.