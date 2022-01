Alessandro Canino, ricordate il cantante di ‘Brutta’? È diventato irriconoscibile

By

Vi ricordate del famoso Alessandro Canino, il noto autore di ‘Brutta’? Lui oggi è completamente irriconoscibile dalla pubblicazione della canzone.

Lui era ed è tuttora un cantante a tutti gli effetti. Con il passare degli anni l’uomo ha riscontrato un successo abbastanza discreto che gli ha permesso di vivere emozioni uniche ed indimenticabili. I suoi testi ci hanno fatto sognare e narravano di quotidianità veritiere, proprio come il brano che ha ottenuto più successo ed ha caratterizzato notevolmente la sua notorietà. Dopo la data di pubblicazione del brano, il pezzo risuonava nelle radio di tutti gli italiani. Il cantante infatti deve moltissimo a questa sua creazione.

Quest’ultima ha continuato ad essere canticchiata per lunghi anni dagli innumerevoli fan dell’uomo. Successivamente però, nei pensieri comuni si sono fatti spazio altri brani e questo pare sia finito definitivamente nel dimenticatoio. Dal resto, da allora, anche il cantante prese leggermente le distanze dal mondo della musica e dello spettacolo. In molti infatti si chiedono tuttora che fine abbai fatto l’autore di questa bellissima canzone che, delle volte, torna a risuonare nelle menti delle persone. Oggi lui appare completamente diverso ed è quasi irriconoscibile. Vediamo quindi nel dettaglio come procede la sua vita e cosa è cambiato negli anni trascorsi.

Alessandro Canino, che fine ha fatto il cantante di ‘Brutta’? Tutta la verità

Con il passare degli anni il mondo della musica ha subito un grave colpo, i tempi sono cambiati e tutti i musicisti ed i cantanti si sono dovuti adattare. Alcuni di loro però hanno continuato sulla propria strada senza badare in alcun modo al mondo che li circondava. L’interesse comune di oggi richiede ben altro dalla musica e dai testi delle canzoni, vari cantanti infatti si sentono estranei al modo in cui viene oggi definita la musica.

Legati al passato hanno deciso di non sottomettersi al commerciale e procedere nel loro piccolo. Per questo motivo infatti svariati volti della musica dei vecchi tempi hanno perso la notorietà acquisita. Lui pubblicò questa incredibile canzone circa 10 anni fa ed ottenne un risultato più che soddisfacente. Oggi appare completamente diverso, non solo fisicamente ma perfino caratterialmente.

Lui ha continuato a coltivare la sua passione ed ha perfino pubblicato altri innumerevoli brani. Successivamente è stato invitato perfino in televisione portando con sé nuove emozioni ed immense verità racchiuse dentro le sue canzoni. I suoi più fedeli fan, nonostante il tempo passato, hanno continuato ad incoraggiarlo e spronarlo a continuare per la sua strada.