Aldo Montano ‘costretto’ a lasciare subito l’Italia insieme a sua moglie Olga Plachina. Ecco che cosa sta succedendo.

Lo sportivo e la moglie presto lasceranno l’Italia? Ecco che cosa si mormora nei corridoi del gossip. Pazzesco.

Aldo Montano, il gieffino più amato della sesta edizione

Aldo Montano è stato tra i concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo ha fortemente voluto nel suo reality perché espressione di educazione, serietà e generosità nonché personaggio positivo con il suo savoir-faire e la sua empatia.

Dopo tre mesi trascorsi nel bunker di Cinecittà, il campione di scherma ha sorpreso tutti decidendo di abbandonare il gioco e ritornare dalla sua famiglia. Sua moglie, la sportiva russa Olga Plachina e i suoi figli, lo hanno accolto a braccia aperte e tutti e quattro hanno trascorso un meraviglioso Natale.

Grazie al Grande Fratello, Aldo ha riacquistato quella popolarità che per un po’ si era persa ed oggi è un amatissimo personaggio del piccolo schermo. Nelle ultime ore, negli ambienti del gossip, sta circolando una notizia che ha sconvolto tutti: lo sportivo ‘costretto’ a lasciare subito l’Italia insieme a sua moglie Olga. Che cosa sta succedendo?

L’ex gieffino ‘costretto’ a lasciare l’Italia

Aldo Montano e Olga plachina sono prossimi alla partenza? L’amatissima coppia lascerà a breve l’Italia? Questo è quanto si mormora sui social. Ma da dove spunta fuori questa indiscrezione?

Niente panico, il gieffino non ha intenzione di abbandonare il suo bel paese ma, sui social è così amato che in molti lo vedrebbero bene come protagonista di un altro reality: L’Isola dei Famosi.

Si legge sul web che Montano sarebbe un perfetto inviato per il survivor game che partirà a marzo proprio dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Alto, fisico scolpito, guardo seducente, Aldo sembra un dio greco e offrirebbe sicuramente un dignitoso e meraviglioso spettacolo agli occhi delle telespettatrici.

Ragazzi ma cos’è questa storia che Aldo potrebbe essere il nuovo inviato dell’isolaaaa Quindi non solo Olga ma anche lui verso l’Honduras 🤣🤣✈️✈️#gfvip #isola pic.twitter.com/rTbOWlzPty — Solo gossip (@gossipsolo1) January 25, 2022

Quando era ancora un gieffino, si è mormorato che sua moglie Olga, fosse stata scelta come concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi ma questa notizia è esplosa come una bolla di sapone.

Non sappiamo se la sua presenza sia effettivamente confermata perché la sportiva russa non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo ma potrebbe sorprendere tutti e sbarcare in Honduras. Aldo, invece, potrebbe essere davvero il nuovo inviato dell’Isola?

Non possiamo saperlo, ma nel frattempo, la coppia si gode la famiglia e perché no, anche quella positiva popolarità che il Grande Fratello ha ridonato allo sportivo.