Alex Belli demolito nel salotto di Silvia Toffanin. Durante l’intervista con Aldo Montano, arrivano frecciatine al vetriolo per l’ex gieffino. I fan restano senza parole.

Silvia Toffanin demolisce Alex Belli: Aldo Montano in lacrime. Cala il gelo in studio. Ecco che cosa è accaduto durante l’ultima puntata di Verissimo.

Silvia Toffanin a ruota libera su Alex Belli

Domenica 23 gennaio su Canale 5 è andata in onda un altro appuntamento domenicale con Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin va in onda con un doppio appuntamento settimanale il sabato e la domenica. Ospiti speciali della scorsa puntata, Aldo Montano e la moglie Olga Plachina.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha intervistato lo sportivo e consorte, che si sono confessati sulla loro vita non soltanto professionale ma soprattutto su quella privata. Montano ha raccontato che cosa è accaduto dopo l’abbandono del reality confessando di un momento molto doloroso che ha rappresentato per lui un vero e proprio colpo al cuore.

Lo sportivo ha dichiarato che, dopo essere ritornato a casa, sua figlia Olimpia di 5 anni non lo ha riconosciuto e non lo ha degnato nemmeno di uno sguardo: questo episodio è stato per lui davvero drammatico.

A prendere la parola è poi Silvia Toffanin che chiede invece a Olga Plachina come abbia reagito lei all’assenza del marito per tutto questo tempo e la sua risposta è stata tutta da ridere.

C’è stato uno scambio di battute molto divertente tra la sportiva russa e la conduttrice di Verissimo che ha menzionato Alex Belli con una epica battuta sull’idraulico, figura misteriosa che, si è intromessa nel matrimonio dell’attore di CentoVetrine il quale, a Natale, quando tutti i concorrenti hanno avuto la possibilità di chiamare a casa, al telefono della sua abitazione ha risposto proprio l’idraulico che era in compagnia della Duran!

Frecciatine al vetriolo per Alex Belli

L’intervista rilasciata da Aldo Montano è stata anche un’occasione per menzionare ancora una volta Alex Belli. Silvia Toffanin ha chiesto, quasi a fine intervista, a Aldo Montano se avesse intenzione di sposarsi con Olga.

Ricordiamo che i due sportivi hanno celebrato il loro matrimonio in Siberia ma non in Italia. Proprio a questo punto, Montano, lancia una frecciatina al vetriolo ad Alex Belli: “Siamo sposati! Noi siamo sposati!”, Aggiungendo poi: “In questo periodo non si sa mai”. Le sue frasi si riferiscono senza dubbio al matrimonio finto tra Alex Belli e Delia Duran i quali non sono legalmente sposati ma continuano a dichiararsi marito e moglie.