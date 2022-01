Miriana Trevisan, avete visto l’ex? È il compagno di una ex dama di UeD

By

Miriana Trevisan, avete visto l’ex fidanzato? Oggi è il compagno di una famosissima ex dama di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Sapete con chi è stata fidanzata la gieffina? Lui è attualmente il compagno di una ex dama del trono over di Uomini e Donne. Vediamo di chi si tratta.

Chi è l’ex fidanzato di Miriana Trevisan

La valletta di Mike Bongiorno ha una carriera di tutto rispetto alle spalle. Dopo anni di assenza dalla televisione è tornata sotto i riflettori grazie ad Alfonso Signorini che l’ha fortemente voluta nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Oggi la Trevisan è una delle concorrenti più apprezzate e allo stesso tempo chiacchierate, del reality più spiato d’Italia. Nella casa del Grande Fratello si sta facendo conoscere per la sua dolcezza e la sua sensibilità ma anche per i numerosi battibecchi con alcune coinquiline come Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

L’ex compagna di Pago è stata criticata per la sua relazione con Biagio D’Anelli, ex gieffino e opinionista di Barbara D’Urso. Oggi i due formano una coppia. La Trevisan però, a quanto pare, prima di entrare nella casa di cinecittà, ha avuto una relazione con un altro uomo che attualmente è il compagno di una ex dama di Uomini e Donne. Ecco che cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è la dama di Uomini e Donne fidanzata con l’ex della gieffina

Oggi il cuore di Miriana Trevisan batte per un solo uomo, Biagio D’Anelli. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e non vedono l’ora di viversi lontano dal bunker di Cinecittà e soprattutto lontano dalle telecamere.

La vita sentimentale della ex valletta di Mike Bongiorno è stata molto travagliata. La showgirl è stata per tanti anni con il cantante Pago dal quale ha avuto il suo unico figlio, Nicola, e poi con un altro uomo che attualmente è fidanzato con una ex dama di Uomini e Donne.

L’ex della Trevisan si chiama Vito Fiusco ed è stato menzionato anche da Giacomo Urtis proprio al Grande Fratello Vip. Il chirurgo ha insinuato che la Trevisan avesse sfruttato la condizione economica favorevole dell’ex compagno per ricevere regali costosi.

La gieffina chiaramente ha smentito tutto. Su Fiusco non si hanno molte informazioni. Sappiamo solo che ha origini pugliesi ed è un imprenditore, proprietario di diverse catene di ristoranti.

Attualmente Fiusco è fidanzato con un ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida che è una wedding planner. I due si mostrano spesso in compagnia sui rispettivi social network.