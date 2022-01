Il vippone Manuel Bortuzzo decide di fare il gesto definitivo nei confronti della gieffina Lulù al GF Vip, tutti a bocca aperta dopo aver assistito alla scena.

L’attuale vippone sta vivendo dei momenti magici in compagnia della sua dolce metà. Inizialmente i due hanno dovuto affrontare innumerevoli problematiche per via della notevole differenza caratteriale. Sono perfino giunti al punto di non rivolgersi perfino la parole, successivamente però qualcosa è cambiata e lo stesso vippone che prima rifiutava le attenzioni di Lulù, si è follemente innamorato di lei in silenzio, proprio come nelle favole. I due vivono attualmente la loro fiaba, nulla può infatti rovinare l’equilibrio trovato.

I due appaiono finalmente spensierati e letteralmente persi l’uno dell’altra. I fan del programma sono ormai appassionati alla loro storia d’amore e seguono attentamente tutto ciò che accade all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due diretti interessati hanno perfino iniziato a parlare del futuro, pensano infatti di andare a vivere insieme e pronunciare quel fatidico “si”. Purtroppo però il giovane vippone ha deciso di anticipare la sua uscita dal programma e fra qualche giorno abbandonerà definitivamente la casa. Questa sua decisione di certo non influenzerà negativamente sul loro rapporto, semplicemente il ragazzo deve tornare ad allenarsi.

Manuel Bortuzzo stupisce tutti con un gesto inaspettato nei confronti di Lulù, lei non si accorge di nulla

Dal momento che a breve il giovane vippone abbandonerà il reality, questo ha deciso di trascorrere più tempo possibile con la sua fidanzata. Sono molti i momenti che si godono insieme e, per quanto fosse possibile, il ragazzo ha cercato in tutti i modi di non far risentire la sua mancanza alla ragazza. In questi ultimi giorni infatti i due hanno giocato molto, hanno riso e si sono goduti ogni attimo. Hanno perfino giocata a bigliardo.

Nelle ultime ore, proprio mentre giocavano, abbiamo assistito ad una scena davvero dolce. Il vippone e Lulù stavano giocando e Giucas li osservava, la gieffina stava perdendo spudoratamente per questo motivo infatti il vippone ha deciso di lasciarla vincere. Mentre lei non lo guardava infatti lui posizionava le sfere in modo che la ragazza potesse colpirle più facilmente.

La regia ha inquadrato il momento esatto in cui il concorrente posizionava la sfera. Tutti i fan attenti, i quali scansionano dettagliatamente ogni loro minimo gesto, si sono accorti del gesto e sono letteralmente impazziti.

no vabbè primo piantino della giornata fatto per Manuel che sposta la pallina di nascosto per far vincere Lulù #gfvip pic.twitter.com/WZ7ftfpwDD — ARMANICOMIO (@GIOVYB94) January 23, 2022

Sono poche le ore che gli restano da trascorrere insieme e non vogliono sprecare nemmeno un secondo.

Desirèe Cirisano