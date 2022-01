By

Grande Fratello Vip 6, Federica Calemme non si accorge della telecamera e si mostra come madre natura l’ha fatta. Si è visto tutto. Il video ‘hot’ diventa virale.

Federica Calemme senza veli. La gieffina non si accorge della telecamera e si lascia immortalare in un momento sexy. Il video che la mostra in tutto il suo splendore è diventato virale sui social.

Federica Calemme hot

Tra le new entry più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip vi è Federica Calemme. La giovanissima influencer, originaria di una provincia del napoletano, si sta facendo conoscere per la sua dolcezza e simpatia. Non è un volto sconosciuto ai più.

I telespettatori hanno potuto vederla già all’opera come professoressa de L’eredità, il game show condotto su Rai 1 da Flavio Insinna. Ha partecipato anche a miss Italia e per un po’ si è dedicata al mondo della moda e delle sfilate.

Il Grande Fratello rappresenta per lei un vero e proprio trampolino di lancio. Federica spera di potersi far conoscere il più possibile e di iniziare una sfavillante carriera nel mondo della televisione.

Nelle ultime ore, sui social sta circolando un video che la vede proprio come protagonista. Nel filmato in questione, la Calemme, quasi dimenticandosi delle telecamere, si è mostrata come madre natura l’ha fatta.

Il video della gieffina diventa virale

Da qualche settimana Federica Calemme è al centro dell’attenzione per un flirt, che poi è terminato, con Gianmaria Antinolfi. I due giovani si sono avvicinati tantissimo e molti hanno creduto che tra di loro potesse sbocciare davvero un sentimento.

Ad un certo punto, però, la gieffina ha avuto un ripensamento pensando ad un ragazzo che aveva lasciato fuori. Alfonso Signorini è intervenuto a fare chiarezza.

Durante l’ultima diretta del GF, il conduttore ha fatto leggere alla giovane un messaggio della sua migliore amica, la quale diceva che fuori ad aspettarla non c’è più nessun ragazzo e che quindi Federica può sentirsi libera di agire come crede.

Federica è una delle donne più belle della casa del GF. Alta, fisico slanciato e capelli scuri, sembra una dea. La sua bellezza mediterranea ha conquistato tutti. La gieffina è stata protagonista di un video ‘hot’ che ha lasciato tutti senza parole.

Nel filmato in questione si vede la Calemme in camera da letto sistemare alcune cianfrusaglie sotto il cassettone del lettone e, mentre si abbassa per cercare delle cose, si può notare il seno che fuoriesce totalmente da un vestito super scollato. Le telecamere hanno ripreso tutto, le inquadrature mettono in risalto, senza filtri, il seno nudo della gieffina.