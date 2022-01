I cotton fioc sono dei piccoli tamponi di cotone monouso che oltre ad inquinare l’ambiente, possono essere pericolosi per le orecchie.

L’uso di questi bastoncini cotonati per pulire le orecchie potrebbe influire sulla rottura del timpano.

I pericoli dei cotton fioc

Sono largamente usati per la pulizia delle orecchie, eppure questi piccoli bastoncini dall’aria innocua possono essere molto dannosi per la salute delle orecchie.

Il pericolo del pulire le orecchie con un batuffolo di cotone, deriva dalla possibilità che il tampone vada troppo in profondità nell’orecchio. Inoltre si tratta di strumenti igienici non adatti, che non risolvono il problema che dovrebbero risolvere. Infatti se l’intento è quello di eliminare il cerume, i cotton fioc, tendono a spingere il cerume in profondità nell’orecchio, creando dei tappi di cerume.

Questi tappi potrebbero alla fine ridurre la capacità uditiva, creando infezioni e lesioni al timpano. In realtà il cerume è essenziale per la protezione dell’orecchio, la sua presenza all’interno dell’orecchio ne garantisce l’igiene, in quanto impedisce l’ingresso di germi e batteri.

Una protezione dell’orecchio: il Cerume

D’altra parte l’orecchio è un condotto lungo 1,5 cm, con una temperatura di circa 37°C, e un grado di umidità. Il cerume è una pellicola protettiva e antisettica per l’orecchio, in grado di assorbire l’umidità dall’orecchio.

In pratica il cerume è li per conservare in salute il condotto uditivo, il cerume in realtà è una secrezione naturale e sterile. Quando asportiamo il cerume, facciamo si che il corpo ne produca di più, aumentandone dunque la secrezione.

Se le ghiandole poste alla produzione di cerume, dovessero esaurirsi per un eccesso di produzione, questo potrebbe dare origini a eczemi.

Il rischio della rottura del timpano, conosciuta come perforazione della membrana timpanica, è uno strappo nel timpano che separa l’orecchio esterno dall’orecchio interno. Solo questo dovrebbe essere sufficiente a che non vengano utilizzare in modo improprio e in maniera selvaggia i cotton fioc.