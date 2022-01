I Bagnoschiuma sono spesso una miscela di essenze di erbe, oli e fragranze, mescolati con il calore dell’acqua danno una sensazione di benessere.

Fanno parte salutare della tua routine igienica, il bagno o la doccia, hanno sostenitori in entrambi i casi, ma alla fine cosa p meglio fare e soprattutto cosa usare?

Meglio fare un bagno o la doccia?

Il sistema di pulizia del corpo più adatto a te è in funzione di ciò che cerchi. Alla fine quello che conta è se ci si sente più puliti alla fine di una sessione di doccia o una volta usciti dalla vasca da bagno!

Se la vostra priorità è trovare un modo veloce di pulire a fondo il proprio corpo, la doccia è la soluzione migliore.

Quando facciamo la doccia, l’acqua si mescola in modo efficiente con il sapone che stendiamo su tutto il corpo eliminando lo sporco e il sudore che si sono attaccati sulla nostra pelle e lo sporco va via rapidamente dalla nostra vista.

Certo fare un bagno caldo aiuta a rilassare i muscoli, esfoliare delicatamente la pelle e allo stesso tempo stimolare il sistema nervoso e allontanare la depressione.

Quando usare i bagnoschiuma

I prodotti per l'igiene personali sono innumerevoli, la nostra scelta dipenderà dal tipo di pelle.

Quando sono presenti condizioni di secchezza, la pelle appare poco luminosa ed incline a sfaldarsi. I motivi alla base della disidratazione cutanea possono essere di natura ormonale, e dipendere dalla struttura della pelle.

Dopo aver eliminato le cause patologiche ed eventuali reazioni per l’uso di farmaci, la pelle secca è dovuta alla poca presenza di grassi al suo interno.

Per evitare che la pelle si secchi eccessivamente è necessario impiegare prodotti che siano quindi idratanti ed emollienti. Per questo motivo non andrebbero usati i bagnoschiuma direttamente sulla pelle quando siamo sotto la doccia. Questi prodotti sono formulati per essere diluiti in una grande quantità di acqua.