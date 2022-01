By

Caos ad Avanti un altro, un concorrente fa pipì davanti a tutti: Bonolis non crede ai suoi occhi. Le telecamere mostrano tutto in diretta. Assurdo.

Il noto game show continua a riservare sorprese inaspettate. Nell’ultima puntata un concorrente ha fatto pipì davanti a tutti. Bonolis resta senza parole.

Avanti un altro, concorrente fa pipì davanti a tutti

Avanti un altro è il programma condotto da Paolo Bonolis e dalla sua storica spalla, Luca Laurenti. Il format piace tanto ai telespettatori che seguono con affetto ed entusiasmo questo game show proposto da Mediaset che si conclude ad ogni puntata con picchi di share altissimi.

Il mattatore della televisione italiana e il suo co-conduttore, allietano gli animi dei telespettatori ogni pomeriggio nella fascia preserale di Canale 5 e poi la domenica sera con un appuntamento speciale, Avanti un altro pure di sera.

Proprio durante l’ultima puntata della famosa trasmissione Mediaset è accaduto qualcosa di imbarazzante: un concorrente ha fatto pipì davanti a tutti e Paolo Bonolis è rimasto esterrefatto. Le telecamere hanno ripreso tutto. Ecco che cosa è accaduto.

Il video imbarazzante diventa virale

Domenica 23 gennaio 2022 è andato in onda su Canale 5 un altro appuntamento con Avanti un altro pure di sera. Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti tiene compagnia ai telespettatori italiani anche nel fine settimana.

Il format proposto da Mediaset entusiasma davvero tanto gli spettatori che attendono con ansia ogni nuova puntata di Avanti un altro per trascorrere un’ora di allegria e spensieratezza. Proprio durante l’ultima puntata di Avanti un altro pure di sera è accaduto qualcosa di imbarazzante che ha lasciato tutti senza parole.

Nell’ultima puntata del famoso game show, sono stati invitati personaggi dai talenti speciali. A fare il suo ingresso al cospetto di Paolo Bonolis arriva Eleonora Agazzani che ha tra i suoi talenti speciali il dono della scrittura.

Personaggio simpatico ed esilarante, la donna ha fatto ridere tutti presentando il suo brano inedito “dolci note fra le dita”. Proprio lei è stata però protagonista di una situazione imbarazzante.

Dopo aver fatto la sua giocata e aver perso, è stata invitata dal conduttore a lasciare la sua postazione per fare spazio ad un altro concorrente. Ebbene, proprio il concorrente successivo ha fatto notare come la sedia della ragazza fosse completamente bagnata. È scoppiato il putiferio in studio.

La concorrente precedente si era emozionata un po’ troppo e quindi si è dovuto ricorrere ad una pulizia in diretta… #Avantiunaltro pic.twitter.com/enDkcLp3xy — Zizì (@fabriziomico) January 23, 2022

La donna era così emozionata da aver bagnato la sedia con la pipì? Molti credono che sia soltanto sudore ma per sciogliere ogni dubbio, Bonolis ha fatto entrare in diretta un’ inserviente per pulire la postazione. Il video imbarazzante è diventato virale.